"Москва-река будет заливать кровью": у Зеленского отреагировали на ликвидацию Кивы (видео)

Илья Кива не был влиятельным человеком и не имел никаких инсайдов из Украины. Экс-нардеп участвовал только в классических российских пропагандистских оскорбительных форматах на федеральных каналах, рассказали в ОП.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ликвидация бывшего депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы в Подмосковье является элементом хаотизации. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу".

"Такого будет все больше и больше. Что касается Кивы, не забывайте, что Россия сегодня является крайне криминализированной страной. Кива имел очень специфический круг встреч и вообще был очень специфическим человеком", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что в Российской Федерации подобных эксцессов будет много, поскольку "нет предохранителей, они уже разрушены". По словам Подоляка, с войны в РФ возвращаются многие люди с криминальными наклонностями.

"Этот беспредел будет только увеличиваться, и станет полноводной рекой — "Москва-река", которая все будет сносить и все заливать кровью", — подчеркнул советник главы ОП.

Кроме этого, СБУ и ГУР МОУ гораздо эффективнее понимают все, что происходит в России. Михаил Подоляк рассказал, что они имеют разветвленные агентские сети и умеют там работать, зато российская контрразведка "не так существенно противодействует, как раньше". В результате чего контроль над территорией и судьбой тех или иных предателей переходит в руки украинских разведок и спецслужб.

Подоляк добавил, что не нужно преувеличивать значение Кивы, поскольку он не был таким уж влиятельным человеком. Он не маг никаких инсайдов из Украины, Кива участвовал только в классических российских пропагандистских оскорбительных форматах на федеральных каналах.

Убийство Ильи Кивы: что известно

6 декабря в СМИ сообщили об убийстве бывшего нардепа ВР Ильи Кивы, его тело обнаружили в Подмосковье. В тот же день представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил смерть Кивы. По его словам, такая судьба постигнет и других предателей Украины.

Напомним, 6 декабря в СМИ рассказали, что Илью Киву обнаружили мертвым в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье. По информации журналистов, Кива лежал на снегу посреди парковой зоны загородного комплекса, он имел резаную рану на правом виске и гематомы на теле.