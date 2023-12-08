"Информацию проверят": в МВД ответили, могла ли РФ следить за украинцами через камеры

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что данные с видеокамер наблюдения на украинских дорогах не могли передаваться в другие страны, а система комплексной защиты является достаточно надежной.

Данные журналистского расследования о том, что в Украине годами работали видеокамеры с программным обеспечением от российского производителя, тщательно проверят. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что информация с камер наблюдения на украинских дорогах не могла передаваться в другие страны.

"В Министерстве внутренних дел Украины, наши технические работники четко говорят, что наша информация не могла попасть на любой сервер другой страны", — говорится в сообщении.

По словам Клименко, камеры, которые находятся на дорогах, могут только фотографировать автомобиль, а система комплексной защиты информации является достаточно надежной.

Камеры имели азиатское происхождение и гипотетически могли передавать информацию

"Другое дело, что та информация, которая была освещена в журналистском расследовании, конечно, требует тщательного исследования и изучения. В том числе, этим будет заниматься и МВД", — подчеркнул он.

Министр внутренних дел отметил, что многие камеры имели азиатское происхождение, то есть "гипотетически действительно могли передавать информацию".

"И это вопрос не только к спецслужбам, но и к коммунальным службам, которые устанавливали эти камеры и которыми, в том числе, пользуется и МВД", — добавил Клименко.

По его словам, впереди предстоит большая работа, чтобы "проверить эту информацию, еще раз посмотреть на эту проблему и попытаться дать ответ".

"В ближайшее время мы дадим общий ответ относительно дальнейшей технической защиты информации, в том числе и с видеокамер", — заявил министр.

Спецслужбы Рф, вероятно, годами получали видео с камер по Украине: детали

Напомним, по информации расследователей проекта "Схемы", в Украине до вторжения России в 2022 году установили тысячи видеокамер, сигнал с которых поступал на серверы российских спецслужб. Системы наблюдения следили за ЧАЭС, городскими улицами в Полтаве и в ряде других населенных пунктов страны. Камеры свободно продавались на торговых площадках, покупались рядовыми гражданами и коммерческими компаниями разного масштаба.

Журналисты выяснили, что в Украине активно продавались видеокамеры наблюдения, на которые устанавливалось программное обеспечение TRASSIR от российской компании DSSL. Вместе со специалистами увидели, что видеопоток, перед тем, как попасть на экран, например, смартфона, направляется на промежуточные серверы.

Кроме того, установили, что серверы расположены в Москве и принадлежат компаниям "Диджитал Нетворк" и "ВК". Компании владеют несколькими российскими ресурсами — поисковой системой, соцсетью, почтовым сервером.

Между тем в ноябре польские правоохранители предъявили обвинения в шпионаже 16 гражданам. Подозреваемые разъезжали по стране, искали военные объекты и объекты инфраструктуры и отправляли эти данные российским кураторам.

Напоминаем, 28 ноября стало известно о массовом отравлении работников ГУР, причем среди пострадавших была жена Кирилла Буданова Марианна. 6 декабря представитель разведки рассказал, что агенты Кремля применили "грязные инструменты".