Парламент Болгарии преодолел вето президента на предоставление Украине сотни БТР, — СМИ

В партии ГЕРБ заявили, что страна защищает свои национальные интересы, помогая Украине. Также в болгарском медиа отметили, что во время рассмотрения законопроекта произошла потасовка между депутатами.

На заседании в пятницу, 8 декабря, парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на соглашение о поставках бронетранспортеров Украине. Об этом сообщает болгарское медиа БТА.

Предложение преодолеть вето было принято 161 голосом "за". Еще 55 депутатов высказались против.

Представители пророссийских сил критиковали намерения передать Украине бронетехнику, повторяя тезисы президента о том, что бронетранспортеры могли бы быть использованы для охраны болгарской границы.

В то же время в партии ГЕРБ заявили, что Болгария защищает свои национальные интересы, помогая Украине.

Также в медиа отметили, что во время рассмотрения законопроекта произошла потасовка между депутатами.

Президент Болгарии ветировал предоставление БТР Украине

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска должны были получить около 100 бронетранспортеров, однако президент Болгарии Румен Радев наложил вето на это решение.

Свое решение политик мотивировал тем, что болгарские депутаты недостаточно ознакомились "с конкретными условиями передачи". Он по этой причине вернул документ в парламент. В законодательном органе должны в дальнейшем с ним ознакомиться.

Руководитель государства считает, что бронированная транспортная техника повышенной проходимости, которую планировали отдать Украине, может быть использована для защиты собственных границ.

100 БТР от Болгарии для Украины

Парламент Болгарии официально намеревался передать Украине 100 списанных Минобороны страны бронетранспортеров, которые никогда не использовались. Национальное собрание Болгарии приняло межправительственное соглашение с Украиной о "безвозмездном предоставлении бронетанковой транспортной техники", что означает передачу на нужды ВСУ 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запчастями.

Впервые, как планировалось, Болгария осуществит передачу бронированной техники Украине без посредников. Хотя, специалисты отмечают, что такие старые образцы БТР будут иметь "как минимум один недостаток".

Напомним, в конце ноября Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. ФРГ является одной из лидеров среди стран, которые оказывают помощь нашим ВСУ. В последнем пакете Украина, в частности, получила партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.