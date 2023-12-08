Три волны по Днепру: 8 декабря ВС РФ ударили разными видами ракет в разное время, — Игнат

Нет ничего необычного в том, что во время обстрела 8 декабря враг запустил ракеты Х-101/Х-555, заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Однако необычной является комбинация различных ракет, которыми целились по Днепропетровщине.

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал о деталях обстрела РФ, который произошел в ночь с 7 на 8 декабря. По его словам, враг использовал ракеты, которые сумел насобирать в арсенале. При этом комбинировал их по-разному, чтобы достать по цели в Днепре. Комментарии офицера привели на портале "Украинского радио".

Игнат отметил, что есть определенные особенности в последней российской атаке. Первая особенность заключается в том, что РФ применила ракеты после достаточно длительной паузы. Ракеты были "традиционные" — Х-101/Х-555: их враг накапливал определенное время и теперь начал использовать.

"Но здесь ничего экстраординарного не произошло. Просто применили тот тип вооружения, который им удалось несколько поднакопить, как и другие типы вооружения".

Вторая особенность — характер использования различных типов вооружения для атаки на Днепр. По словам представителя Воздушных сил, сначала ВС РФ запустили дроны-камикадзе Shahed-136. Затем была следующая волна, которая состояла из авиационных крылатых ракет Х-101/Х-555. В конце враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М". При этом российское оружие было нацелено на объект инфраструктуры на Днепропетровщине, отметил Игнат.

"Плюс там еще было применение баллистической ракеты "Искандер-М", тоже в направлении Днепра. Поэтому больше о последствиях разрушения уже расскажут местные администрации".

Ночной удар РФ — детали обстрела 8 декабря

Отметим, во время ночной атаки ВС РФ враг запустил семь дронов-камикадзе Shahed-136: позже в Воздушных силах отметили, что силы ПВО обезвредили пять БПЛА. Около 6 утра стало известно о пусках крылатых ракет самолетами стратегической авиации. Ракеты направлялись в двух направлениях — в сторону Павлограда на Днепропетровщине и в сторону Миргорода на Полтавщине. Как сообщили представители ВСУ, было 19 ракет Х-101/Х-555, из них сбили 14.

Позже украинское командование сообщило об ударе ракеты "Искандер-М" в Днепропетровской области. Глава ОГА Сергей Лысак написал в Telegram-канале, что получили ранения восемь человек, из них двое — в тяжелом состоянии. Из разрушений, которые нанес враг — повреждение 20 жилых домов, 9 сооружений хозяйственного назначения, а также линии электропередачи.

Между тем эксперты портала Defence Express рассказали о деталях атаки на Киев. Согласно фотографиям, которые они получили от собственных источников, столицу атаковали ракеты Х-55. Предполагают, что данный тип снарядов использовали, что попытаться обнаружить установки ПВО вокруг столицы.

Напоминаем, в конце ноября в ВСУ ответили, стоит ли тревожиться из-за около 900 ракет различного типа, которые собрали ВС РФ. Между тем эксперт объяснил, когда именно можно ожидать массового российского удара.