Есть план "Б": ВС РФ готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку, — обозреватель

Российская армия готовит третий штурм Авдеевки и хотела бы оккупировать ее до Нового года, отметил обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко. При этом командиры ВС РФ не верят в успех.

9 декабря военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил некоторые особенности в решениях российского командования. Эти особенности могут свидетельствовать о том, что ВС РФ готовится к наступлению на новых отрезках фронта севернее и южнее Авдеевки. Главная цель подобных действий — до дедлайна показать Кремлю хотя бы какую-то победу. О деталях боевых действий на Авдеевском направлении говорится в Telegram-канале обозревателя.

Коваленко отметил, что российское командование начало по-разному использовать подразделения регулярной армии и Первого армейского корпуса (1 АК), сформированного из населения "ДНР". Военных 1 АК продолжают бросать в пехотные атаки без поддержки техники на северном и южном флангах вокруг Авдеевки. В то же время регулярные войска используют точечно, например, под Степным. Вместо этого их усиленно перегруппировывают, наполняют новыми боевыми единицами.

Это может свидетельствовать о том, что вскоре можно ожидать третьей волны атак на Авдеевку, пояснил обозреватель. Описывая эту волну, употребил слово "мощная" и указал возможные даты — ближайшие две недели, до конца декабря.

При этом Коваленко отметил, что командование ВС РФ получило сигнал от Кремля — получить Авдеевку до двух дедлайнов: первый — до Нового года, второй — до выборов президента в марте 2024 года. Если достижений не будет, то их накажут: "могут полететь головы", — говорится в заметке. Именно поэтому там готовятся к новой мощной атаке.

Однако российские командиры не уверены, что захватят Авдеевку, указал автор. Поэтому подготовили "план Б": решили параллельно атаковать на всех направлениях: Купянск, Лиман, Бахмут, Марьинку, Угледар.

"Вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование ВС РФ выбрало вариант рассредоточения и расхода ресурса везде, где они видят перспективу, что-то урвать".

В то же время обозреватель сделал еще один вывод. По мнению Коваленко, действия командиров ВС РФ свидетельствуют о том, что они как раз не верят, что оккупируют маленький город, даже сконцентрировав вокруг него 40 тыс. человек живой силы.

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Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 9 декабря 2023 года, ВС РФ атаковали с разной интенсивностью на разных отрезках фронта на востоке. В частности, под Купянском состоялось 11 атак врага, под Лиманом — одна, под Бахмутом — 13, под Авдеевкой — 35, под Марьинкой — 24. На онлайн карте боевых действий DeepState обозначено, что россиян удерживают на подступах к Авдеевке и не дают продвигаться вперед.

Ситуация под Авдеевкой по состоянию на 9 декабря 2023 года Фото: DeepState

Отметим, первые мощные атаки РФ на Авдеевку начались в октябре 2023 года. Во время этих атак ВС РФ потеряла несколько тысяч человек живой силы и несколько сотен единиц военной техники, подсчитали OSINT-аналитики. Врагу удалось несколько продвинуться на северном фланге от населенного пункта: захватить террикон, подойти к Степному и Авдеевскому коксохиму. Но город не в окружении, хотя и идут жесткие бои.

Напоминаем, 9 декабря офицер ВСУ рассказал о текущем состоянии линии фронта возле Авдеевки. По его словам, коксохимический комбинат полностью находится под контролем украинского войска. 7 декабря представитель Сил обороны заявили, что ВС РФ не удалось захватить село на Купянском отрезке фронта.