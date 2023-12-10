Партизана "Атеш" мобилизовали в ВС РФ в Москве: как он поможет ВСУ (фото, видео)

Агент партизанского движения будет собирать разведывательную информацию о размещении противовоздушной обороны на территории РФ, рассказали в подполье.

Партизан мобилизовался в Вооруженные силы Российской Федерации через военкомат в Москве. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агент "Атеш" мобилизовался в России через московский военкомат", — говорится в сообщении.

В подполье рассказали, что партизан записался в ряды ВС РФ для того, чтобы провести разведку в одной из частей ПВО в столице России. В частности, он будет собирать разведывательную информацию о размещении российской противовоздушной обороны. В результате это поможет украинским военным результативнее наносить удары по военным объектам в России и "приблизит падение путинского режима", считают в "Атеш".

Украинское подполье призвало россиян присоединиться к партизанскому движению "Атеш" и бороться с путинским режимом.

Напомним, 7 декабря стало известно о том, что украинские партизаны завербовали российских военных в Курске (Россия). Они будут помогать партизанскому движению "Атеш" с разведкой военных объектов на территории воинской части №11262, а партизаны будут поддерживать их.

6 декабря в "Атеш" рассказали о слежке за работой российского военкомата в Раменском. Один из местных военкоматов пытался выполнить квоту "на пополнение числа контрактников", однако партизаны зафиксировали, что от учреждения выехали почти пустые автобусы с 2-3 мобилизованными.

8 декабря подполье зафиксировало новый маршрут, который используют ВС РФ для перевозки личного состава в Джанкой в Крыму. В частности, россияне прибывают на вокзал автотранспортом и поездами.