ВС РФ могли запретить использовать гражданские авто: чем это ухудшит ситуацию на фронте

Российские военные критикуют запрет на использование гражданских автомобилей в военных целях. Решение РФ может препятствовать передвижению боевиков, поставкам боеприпасов и эвакуации раненых, рассказали аналитики.

Вооруженным силам Российской Федерации могли запретить использовать гражданские транспортные средства в военных целях. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 10 декабря.

Российские военные продолжают критиковать запрет на использование гражданских автомобилей в военных целях. 10 декабря один из блогеров заявил, что у неопределенного подразделения российской морской пехоты пытались изъять все внедорожники УАЗ, однако российские офицеры убедили чиновников разрешить подразделению оставить транспортные средства.

"Блогеры ранее отмечали, что российский военный запрет на использование гражданских транспортных средств может препятствовать передвижению российских военных, поставке боеприпасов и эвакуации раненых, а следовательно, окончательно деморализовать военный персонал", — заявили аналитики.

По информации военкора, 99% всех внедорожников и микроавтобусов, которые ВС РФ используют в районах боевых действий закупают российские волонтеры и солдаты. Другой военкор утверждал, что российские военные лично финансируют ремонт своих автомобилей и не знают, как получить разрешение на дальнейшее использование гражданского транспорта.

Напомним, 10 декабря военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий заявил, что соотношение потерь ВС РФ и ВСУ является главным достижением Украины в войне. В частности, армия РФ потеряла в два-три раза больше людей, чем ВСУ, тогда как в отдельных видах техники вражеские потери превышают в пять раз.

10 декабря военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на левом берегу Херсонской области находится более 70 тысяч российских военных. Кроме этого, враг имеет около 380 танков, до тысячи ББМ, 500 единиц ствольной артиллерии и не менее 100 единиц РСЗО.