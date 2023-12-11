Запустили восемь баллистических ракет: ВС РФ атаковали Киев (фото)

Российские военные могли запустить ракеты по Киеву с северного направления — Брянской области РФ. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все цели, рассказали в Воздушных силах.

В ночь с 10 на 11 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Киевской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины в Telegram.

"По предварительной информации, около 4:00 11 декабря 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области", — говорится в сообщении.

В ПС отметили, что противовоздушной обороне удалось уничтожить восемь воздушных целей, которые летели по баллистической траектории в направлении Киева.

Предварительно враг запустил восемь баллистических ракет с северного направления — Брянской области РФ. Все цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

В ПС добавили, что также оккупанты атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами типа Shahed, которые запустили с Чауды и Бельбека во временно оккупированном Крыму.

"Всего зафиксировано пуски 18 ударных БПЛА Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские дроны в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство — в Николаевской области.

ВС РФ атаковали Киев: что известно

По сообщению КГГА, около 4:15 в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по сообщению очевидцев в Голосеевском районе обломки ракеты повредили крышу жилого дома. Также в Дарницком районе возник пожар в недостроенном здании из-за падения обломков ракеты, его оперативно потушили. Тогда как еще один обломок упал на газон, пожара и повреждений в домах рядом нет.

"Четыре человека — все взрослые — пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте", — сказал Виталий Кличко.

По его словам, также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе, обошлось без пожара и повреждений.

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря российские военные атаковали Украину с помощью ракет. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ применила ракеты после длительной паузы, в частности тип вооружения был тот, который удалось накопить — Х-101/Х-55.

8 декабря советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что враг будет прибегать к геноцидной практике зимой — атаковать крылатыми сверхзвуковыми ракетами или дронами гражданское население или объекты критической инфраструктуры.