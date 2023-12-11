"Мы продолжим борьбу": Данилов признал, что контрнаступление Украины было неудачным (карты)

По словам секретаря СНБО, в мае прошлого года "каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее". И признал, что ожидания были чересчур оптимистичны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов признал, что надежды на контрнаступление нынешней зимой не оправдались, однако это не означает, что Украина проигрывает. Об этом он заявил 11 декабря в комментарии BBC News.

Как заверил Данилов, Киев сейчас пытается получить новые пакеты западной помощи, особенно в США. Однако при этом он уверен, что все-таки какое-то военное финансирование "обязательно поступит".

И добавил, что задержка помощи США "не трагедия", и он абсолютно уверен, что американская помощь на оборону будет одобрена, даже несмотря на объемы того, на что может рассчитывать Украина.

"Пакет на сумму 60 миллиардов долларов в настоящее время втянут во внутреннюю партийную политику, а время до рождественских каникул в Конгрессе истекает. Меньшая часть законодателей-республиканцев в США скептически относится к отправке дополнительных средств. Но если случится так, что мы получим подарок до Рождества, мы будем этому рады", — заметил Данилов.

Журналисты информационного канала вспоминают, что в мае этого года секретарь СНБО был полон надежд и говорил об "исторической возможности". Однако надежды не оправдались, заметил он.

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее. То, что мы два года защищаем нашу страну, — это уже большая победа", — подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос, на что надеялись и что помешало, Данилов признал, что они были чересчур оптимистичны.

"Украинские силы надеялись вернуть себе участки территории, завоеванные Россией во время вторжения в феврале 2022 года, а также перерезать российские линии снабжения в Крым. Но из-за отсутствия превосходства в воздухе и мощной российской обороны наши усилия, похоже, зашли в тупик с наступлением зимы", — сказал он.

Что происходит на фронте сегодня

Данилов охарактеризовал нынешнюю ситуацию на фронте как "очень сложную".

"Такой войны, как та, что идет в нашей стране, не было ни в 20-м, ни в 21-м веке. Исходя из нее, старые "учебники" по войне, в том числе натовские, необходимо отправить обратно в архивы", — порекомендовал секретарь.

Как менялся военный контроль Украины за линией фронта Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Он обратил внимание на то, что в общественный дискурс вкралось манипулирование обвинениями относительно того, в какой степени внешние союзники и партнеры либо ВСУ виноваты в том, что произошло в последние месяцы.

Однако Данилов лишь подчеркнул, что Украина точно не остановится в новых попытках вернуть свои территории.

"Могу точно сказать, мы продолжим борьбу за нашу свободу, за нашу независимость", — подытожил он.

При этом он заметил, что в Украине вновь появился акцент на укреплении оборонительных линий на зиму.

Напомним, 7 декабря сообщалось, что Сенат США заблокировал помощь Украине. По данным журналистов, в республиканской партии не поддержали законопроект о помощи Киеву, так как из него были исключены более жесткие меры по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Президент Джо Байден назвал провал голосования за помощь Украине политическим шантажом. В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, ссылаясь на слова сенаторов, что двухпартийная поддержка Киева будет продолжена.