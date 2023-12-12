Клон американского F/A-18SH: почему в РФ помалкивают о "незаметности" Су-57, — эксперты

Специалисты отметили, что эффективная площадь рассеяния у российских Су-57 крайне низкая и не идет ни в какое сравнение с американскими F-22 Raptor или F-35 Lightning II.

Российские военные давно поют хвалебные песни своим истребителям Су-57, однако этот самолет по-прежнему практически отсутствует в воздушном пространстве над Украиной. Одна из причин заключается в том, что россияне побаиваются отправлять дорогие самолеты из-за низких стелс-характеристик, о которых уже давно ведутся споры среди исследователей боевой авиации. Об одной такой дискуссии написали в Bulgarian Military.

На первый взгляд, пишут обозреватели, может показаться, что Москва не желает использовать свои самолеты в украинском конфликте. Но скорее командование ВКС РФ просто отдает отчет в том, на что способны их передовые истребители, радиолокационная незаметность которых, мягко говоря, вызывает вопросы.

Об этом заговорили и авиационные энтузиасты на специальных платформах. На одном из таких сайтов, высказался специалист в области авиации Абхируп Сенгупта. По его словам, эффективная площадь рассеяния (ЭПР) Су-57 не идет ни в какое сравнение с F-22 Raptor или F-35 Lightning II компании Lockheed Martin.

Многоцелевой стелс-истребитель F-35 Lightning II

Он утверждает, что у Су-57 ЭПР находится в диапазоне -10-1 dBsm, у F-117 этот показатель составлял примерно -25 dBsm, а F-22 и F-35 могут похвастаться ЭПР выше -40 dBsm.

"Это указывает на разницу в 1000-10 000 раз по сравнению с Су-57. Обратите внимание, что эти сравнения основаны на несекретных данных о целях программы и данных о RCS YF-117, полученных от Skunk Works", — пишут обозреватели.

Сенгупта также отметил, что без изменения конструкции самолета "Сухого" невозможно повысить его стелс-характеристики, поскольку на нем отсутствуют так называемые змеевидные воздухозаборники. А это имеет ключевое значение для повышения уровня незаметности. Но самое интересное, что озвучил специалист, — это значительное сходство Су-57 с американским истребителем F/A-18 Super Hornet четвертого поколения.

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet

В заключение обозреватели добавили, что в последние годы, в то время как Россия широко превозносила маневренность и возможности вооружения Су-57, о его стелс-характеристиках помалкивали.

"Возможно, Россия держит свои карты при себе, понимая, что Felon (так называют на Западе Су-57) может быть достаточно заметен на радарах", — подытожили эксперты.

Напомним, по мнению западных специалистов, многоцелевой стелс-истребитель пятого поколения Су-57 имеет большую радиолокационную заметность из-за ракеты Р-77 версии Mk1, которыми оснащены самолеты.