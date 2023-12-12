"Горшок пуст": в США рассказали, сколько пакетов помощи осталось для Украины (видео)

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, необходимо принять решение о дополнительном финансировании Киева. Он отметил, что "осталась еще пара недель".

Соединенные Штаты Америки планируют выделить Украине еще два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства будут исчерпаны. Об этом сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби в интервью CNBC 12 декабря.

Кирби отметил, что в администрации намерены делать все возможное, чтобы помощь Украине не прекращалась, однако это будет сложно, если закончатся средства.

"Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель", — сказал чиновник.

Джон Кирби о помощи Украине

По словам чиновника, на грядущей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден пообещает "упорно работать" над тем, чтобы добиться принятия в Конгрессе США законопроекта о дополнительном финансировании Киева.

Кирби сообщил, что в ближайшие дни будет анонсирован новый пакет помощи Украины. В Белом доме также допускают выделение второго пакета до конца текущего года.

"Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины", — сказал он.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Соединенные Штаты Америки и уже провел встречи, где пошла речь о сотрудничестве в сфере обороны

По мнению западного корреспондента Марка Стоуна, украинский лидер столкнулся в Вашингтоне с тремя препятствиями. Журналист отметил, что на дальнейшую помощь Киеву оказывает влияние ситуация на фронте, внутренняя политика США, а также война между Израилем и боевиками ХАМАСа.