Новая тактика: ВС РФ больше не будут запускать по 100 ракет одновременно, – аналитик

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, российские оккупанты имеют возможность производить до сотни дальнобойных ракет в месяц.

Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, будут запускать по Украине по 20-30 ракет одновременно, выбирая одну или две цели. Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире "Украинского Радио" 12 декабря.

По словам эксперта, новые российские атаки будут отличаться от прошлогодних.

"Они все равно будут атаковать, но не так, как зимой в прошлом году, когда запускали до 100 ракет одновременно по разным целям в Украине. Это будет 20-30 ракет одновременно и россияне, скорее всего, будут выбирать одну или две цели, чтобы эта атака была массовой на какой-то объект", — сказал он.

Аналитик отметил, что атаки оккупантов будут комбинированными. Речь идет об одновременном применении баллистики, крылатых ракет и БПЛА. По его словам, таким образом ВС РФ будут пытаться перегрузить противовоздушную оборону Украины.

Гетьман заявил, что в РФ будут экономить то количество ракет, которое у них осталось, пытаясь пополнить свои запасы. По его оценкам, россияне могут ежемесячно производить до 100 дальнобойных ракет. Всего, по данным Гетьмана, у России осталось около 850 таких ракет.

"Много ли это или мало? На первый взгляд много, а с другой стороны год назад, когда они начинали эти атаки, у них только "искандеров" баллистических было 900", — отметил он.

Эксперт также считает, что оккупанты не станут привязывать новые обстрелы к каким-либо датам, а будут ориентироваться на погодные условия. По его мнению, российские атаки продолжаться, как только станет холоднее.

Напомним, 8 декабря бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил, что оккупанты ожидают ухудшения погодных условий в Украине, чтобы возобновить удары по инфраструктуре.

Ранее, 17 октября, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ имеют возможность атаковать территорию Украины одновременно всеми своими ракетами, однако вряд ли пойдут на это.