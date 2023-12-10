Накапливала для зимы: в Британии рассказали, какие ракеты РФ использует для массированных ударов

Ночью 7 декабря ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине. Российские бомбардировщики запустили по меньшей мере 16 крылатых ракет, рассказали в британской разведке.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали "согласованную кампанию", направленную на разрушение украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

Ночью 7 декабря Россия впервые с 21 сентября нанесла волну массированных ударов по Киеву и центральной части Украины, используя тяжелые бомбардировщики. Российские самолеты Ту-95 запустили по меньшей мере 16 крылатых ракет воздушного базирования из Каспийского моря. В оборонном ведомстве Британии считают, что ВС РФ атаковали ракетами Х-101/Х-102.

"Россия почти наверняка накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании. Вероятно, это было начало более согласованной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины", — заявили в разведке.

Большинство из запущенных оккупантами ракет были перехвачены украинской противовоздушной обороной. В Великобритании добавили, что убытки от российской атаки оказались "минимальными" для Украины.

Напомним, 8 декабря бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что Россия, вероятно, продолжит ракетные атаки по Украине. По его словам, враг ждал низкие температуры, чтобы возобновить ракетный террор и нанести максимальный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

В тот же день представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты восстановили ракетный потенциал. В частности, для атак инфраструктурных объектов ВС РФ используют высокоточное дальнобойное оружие.