ВС РФ штурмовали в 16 местах: как изменилась ситуация возле Авдеевки (карта)

Российские военные активизировались из-за изменения погоды и появления тумана. Враг совершил 16 атак на Авдеевском направлении, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации пошли в штурм на Авдеевском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram 13 декабря.

"Продолжается битва за Авдеевку. За последние 3 суток враг проводил штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах. За последние дни из-за изменения погоды и появления тумана, к*цапы активизировались", — говорится в сообщении.

Штурмы ВС РФ возле Авдеевки

Российские военные пытались наступать:

возле Степового и севернее — атаки минимум в трех местах, оккупанты успеха не имели;

у террикона и Веселого — минимум три атаки с применением техники, в том числе и танков, враг успеха не имел;

возле фильтровальной станции — минимум одна атака, военные РФ успеха не имели;

западнее промки и на окраине СТ "Виноградники" — атаки минимум в четырех местах. Врагу удалось захватить промзону, продолжаются бои между улицей Колосова и Ясиноватским переулком;

севернее Водяного — атаки минимум в четырех местах, изменений не зафиксировано;

возле Невельского — одна атака, результат неизвестен.

Авдеевское направление

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState рассказали, что враг проводил штурмовые действия на двух участках между железных дорог, на Степном, возле водонасосной станции, к югу от Веселого, северо-западнее Авдеевской промки, на Северном, на Тоненьком, в Первомайском и восточнее Невельского. Также ВС РФ активизировались возле Красногоровки.

В тот же день представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что оккупанты пытаются подступиться к Авдеевскому коксохимическому заводу, однако ВСУ им мешают. По его словам, определенные группы ВС РФ выходили к забору, однако украинцы их разбивали.