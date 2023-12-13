РФ потеряла в Украине 90% армии, собранную до начала вторжения, — СМИ

Журналисты сообщают, что потери РФ в войне с Украиной отбросили состояние российской армии на 18 лет назад.

По информации разведки США, Россия потеряла на войне с Украиной 90% своего личного состава, который собрала до начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет Reuters ссылаясь на свои источники.

В частности, речь идет об около 315 тысячах оккупантов, которые погибли или получили ранения в боях на территории Украины. Потери РФ не только в живой силе, но и в технике отбросили состояние российской армии на 18 лет назад.

Издание пишет, что российские власти скептически относятся к таким западным оценкам относительно потерь в армии РФ. Однако в недавнем отчете разведки США указано, что в феврале прошлого года для полномасштабного наступления Россия привлекла 360 тысяч военных. За почти два года боевых действий на фронте РФ потеряла ранеными и убитыми 87% от этой численности — 315 тысяч военных.

Отмечается, что именно из-за больших потерь Россия уменьшила критерии набора в свою армию, чтобы поддерживать свою боеспособность. Речь идет о мобилизации в конце 2022 года и привлечении к боевым действиям, в частности, заключенных.

Кроме потерь в живой силе, оккупанты также потеряли немало танков. Если на начало полномасштабного вторжения ВС РФ имели 3,1 тысячи танков, то в бою они потеряли 2,2 тысячи. Уничтоженную технику российская армия компенсировала танками Т62, которые были изготовлены еще в 1970-х годах.

Потери в армии РФ

По состоянию на 13 декабря, по информации Генштаба ВСУ, российская армия потеряла на поле боя с начала войны 341,5 тысячи военных. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 850 оккупантов.

Также по подсчетам украинских военных, Россия потеряла в войне 5682 танков, из которых 18 — за прошедшие сутки.

Напомним, только на Авдеевском направлении, где продолжаются самые интенсивные бои, оккупанты ежедневно теряют 300-400 человек. На этом направлении Россия привлекла к боевым действиям 40 тысяч оккупантов.

Между тем российские СМИ сообщают, что семьи военных РФ обращаются с жалобами к Владимиру Путину. Они недовольны ситуацией на Авдеевском направлении, ведь оккупантов отправляют в окопы военных с ранениями.

Также российские военные говорят, что ситуация с потерями на этом направлении катастрофическая и они "по трупам ходят".