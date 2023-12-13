Зеленский прибыл в Норвегию неанонсированным визитом

Президент Украины и премьер-министр Норвегии Йонасом Гаром Стере проведут встречи для обсуждения совместной работы в области обороны и безопасности. Кроме того, будут говорить и о дальнейшей поддержке нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло, столицу Норвегии, с неанонсированным визитом. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Также президент Украины посетит саммит Северных стран, который запланирован сегодня в Осло.

"Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры", — подчеркнул норвежский премьер.

В пресс-службе отметили, что Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонасом Гаром Стере проведут встречи для обсуждения совместной работы в области обороны и безопасности. Кроме того, будут говорить и о дальнейшей поддержке Украины.

"Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы предоставляем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важны для обеспечения свободы и безопасности здесь, в Норвегии", — добавляет премьер-министр.

Напомним, 12 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США.

В СМИ передавали, что в Сенате США не уверены в том, что придут к согласию по выделению денег на помощь Украине до конца года.