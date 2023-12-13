На усиление ПВО и боеприпасы: Норвегия выделила пакет помощи для Украины на 800 млн (видео)

По словам норвежского премьер-министра Йонаса Гар Стере, Осло продолжит поддерживать Киев в будущем и это можно будет увидеть с первых месяцев 2024 года.

Западные союзники продолжают обеспечивать Украину военной помощью и в этот раз свой пакет представила Норвегия, куда прибыл с рабочим визитом президент Владимир Зеленский. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 13 декабря.

Отмечается, что размер финансовой и гуманитарной помощи составляет 800 миллионов долларов. Эти средства пойдут на усиление противовоздушной обороны, финансовую поддержку для сферы здравоохранения и образования. Также туда включено финансирование для наращивания производства боеприпасов.

"Буквально в это утро мы узнали, что Украина была под атаками российских ракет, и вам нужна вся поддержка для того, чтобы обороняться. Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам", — заявил норвежский министр.

Также в Осло официально заявили, что собираются поддерживать украинский народ и в следующем году, с первых месяцев.

К слову, Норвегия собирается передать Украине дополнительные системы ПВО NASAMS на сумму 30 миллионов долларов. Некоторые из них отправляются из собственных запасов страны, а вот другие будут заказывать у производителей, поэтому их доставка состоится позже.

"Мы также стараемся усилить защиту критической инфраструктуры, предоставляя дополнительные средства противовоздушной обороны. Мы также наращиваем наше софинансирование с европейскими партнерами оборонной промышленности, чтобы производить больше боеприпасов для украинских Вооруженных сил", — подытожил Йонас Гар Стере.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что правящая коалиция Германии подписала соглашение по бюджету на следующий год, куда были включены средства на военную помощь для Украины. Средства были удвоены до 8 миллиардов евро.