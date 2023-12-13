Откат на 15 лет назад: война в Украине подорвала потенциал сухопутных войск РФ

По мнению представителей американской разведки, с февраля прошлого года сухопутные силы РФ потеряли до 87% войск. А способность России модернизировать свои сухопутные войска находятся на уровне 15-летней давности.

Россия могла потерять около 87 процентов сухопутных сил и 63 процента танков, которыми она располагала на момент начала вторжения полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. А участие в войне отбросило на 15 лет назад способность РФ модернизировать свои сухопутные войска. Об этом 12 декабря написали обозреватели The Wasgington Post ссылаясь на слова представителей американской разведки.

В материале говорится, что российские захватчики, по оценкам американцев, потеряли около 2200 танков и бронемашин, поэтому россияне вынуждены были использовать старые советские запасы в основном из 1970-х годов.

Как заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон только за последние несколько месяцев Вооруженные силы РФ потеряли более 13 000 военнослужащих и более 220 боевых машин на украинских фронтах.

"Кремль, похоже, считает, что военный тупик, который продлится до зимы, истощит поддержку Украины со стороны Запада и в конечном итоге даст России преимущество, несмотря на российские потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и техники", — отметила она.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники подчеркнули, что одобрение Конгрессом дополнительного финансирования имеет решающее значение для поддержания военной готовности США путем пополнения американских запасов, которые Пентагон использовал для снабжения Украины.

Отметим, что согласно официальным данным украинского военного руководства, общие боевые потери оккупантов с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составили: 341 500 (+850) личного состава, 5 682 (+18) танков и 10 594 (+15) различных бронемашин.

Напомним, Вооруженные силы РФ переводят на более старые танки Т-62М еще одну крупную воинскую часть. Согласно данным OSINT-исследователя Naalsio, старые танки засветились в отряде 59-го гвардейского танкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ.