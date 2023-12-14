Был чемпионом всеукраинских соревнований: на фронте погиб фехтовальщик Федор Епифанов
Парень начал защищать Украину от российских оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда ему только исполнилось 18 лет, рассказали в Национальной федерации фехтования.
Фехтовальщик Федор Епифанов погиб в боях на войне против Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной федерации фехтования Украины в Facebook 13 декабря.
"Поступила ужасная и болезненная весть с фронта о гибели украинского фехтовальщика Федора Епифанова", — говорится в сообщении.
В Федерации отметили, что Федор Епифанов начал защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда ему исполнилось 18 лет, и он приостановил свою спортивную карьеру ради защиты Родины от оккупантов.
"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые и начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям, брату, родным и близким Федора Епифанова", — добавили в пресс-службе.
Федор Епифанов: что о нем известно
Епифанов был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Парень учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Напомним, 30 ноября стало известно, что на войне против России погиб бывший футболист луцкого клуба "Волынь" Роман Годованый. Это произошло во время выполнения боевого задания из-за взрыва российского снаряда.
В ноябре умер Заслуженный мастер спорта Украины и многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Он получил тяжелое ранение на одном из участков фронта.