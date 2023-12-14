Был чемпионом всеукраинских соревнований: на фронте погиб фехтовальщик Федор Епифанов

Парень начал защищать Украину от российских оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда ему только исполнилось 18 лет, рассказали в Национальной федерации фехтования.

Фехтовальщик Федор Епифанов погиб в боях на войне против Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной федерации фехтования Украины в Facebook 13 декабря.

"Поступила ужасная и болезненная весть с фронта о гибели украинского фехтовальщика Федора Епифанова", — говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что Федор Епифанов начал защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Тогда ему исполнилось 18 лет, и он приостановил свою спортивную карьеру ради защиты Родины от оккупантов.

"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые и начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям, брату, родным и близким Федора Епифанова", — добавили в пресс-службе.

Федор Епифанов: что о нем известно

Епифанов был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Парень учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Украинский фехтовальщик Федор Епифанов

Напомним, 30 ноября стало известно, что на войне против России погиб бывший футболист луцкого клуба "Волынь" Роман Годованый. Это произошло во время выполнения боевого задания из-за взрыва российского снаряда.

В ноябре умер Заслуженный мастер спорта Украины и многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Он получил тяжелое ранение на одном из участков фронта.