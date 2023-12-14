ВС РФ нашли другое боевое применение кораблям в Крыму: что придумал враг

В состав Черноморского флота вошло два дополнительных корвета типа "Каракурт", изготовленные в Республике Татарстан, рассказали аналитики.

Вооруженные силы Российской Федерации используют корабли как систему противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 декабря.

"Российские войска используют морские корабли для дополнения систем ПВО в оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

13 декабря спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские военные используют малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт" как систему противовоздушной обороны на базе в Севастополе. По его словам, оккупанты пополнили состав Черноморского флота двумя дополнительными корветами типа "Каракурт", которые изготавливаются в Республике Татарстан.

Кроме этого, он отметил, что в состав российских ракет типа "Калибр" входят от 40 до 60 иностранных деталей, в частности микроэлектроника.

Напомним, в отчете за 11 декабря аналитики Института изучения войны сообщили, что Российская Федерация расширяет военно-морской потенциал далеко за пределы Украины и Восточной Европы. В ISW считают, что Россия может готовиться к будущей конвенциональной войне с НАТО.

5 декабря в Новороссийске на черноморском побережье РФ заметили малый ракетный корабль "Туча" проекта 22800 "Каракурт". OSINT-расследователь с ником MT_Anderson показал спутниковые фотографии, на которых видно четыре российских МРК в трех точках в Черном море.