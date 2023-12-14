Успехи ВСУ в районе Горловки: полковник раскрыл дальнейшие перспективы (фото)

По словам военного обозревателя Владислава Селезнева, российскими оккупантам пришлось перебрасывать в район Горловки силы с других участков фронта, в частности из-под Клещиевки и Андреевки.

Зачистка одного из терриконов на территории временно оккупированной Горловки в Донецкой области является важным тактическим успехом Сил обороны Украины. Об этом сказал военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ 13 декабря.

По словам Селезнева, российским оккупантам пришлось в спешке перебрасывать на этот участок фронта дополнительные силы, оттягивая свои ресурсы с других направлений. Полковник полагает, что это может быть район Клещиевки и Андреевки, где продолжаются ожесточенные бои.

"Противник, используя свое численное преимущество, пытается восстановить то самое статус-кво, которое на этом участке фронта существовало еще 3-4 месяца назад. Поэтому, безусловно, пусть и тактический, но, тем не менее, успех", — сказал эксперт.

Селезнев также заявил, что россиянам не следует рассчитывать на то, что украинские силы будут исключительно находиться в стратегической обороне. Согласно его прогнозу, ситуация на фронте будет динамичной.

Полковник подчеркнул, что украинская армия продолжит совершать контрнаступательные действия, когда будет такая возможность.

Селезнев о ситуации на фронте

Напомним, 12 декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что успехи украинских военных возле временно оккупированной Горловки Донецкой области достигнуты благодаря настойчивому труду. По его словам, украинцы активно поддерживают оборону на данном участке фронта.

Кроме того, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил успешное продвижение бойцов ВСУ возле Горловки. Он отметил, что штурмовые действия осуществили бойцы штурмовой группы 24 ОМБр имени короля Данила.