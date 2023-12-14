Путин без "подарка": Конгресс не выделил помощь Украине на $61 млрд и ушел каникулы (видео)

По словам пресс-секретаря администрации Джо Байдена Карин Жан-Пьер, промедление с помощью Киеву вдохновит потенциальных агрессоров по всему миру. В Москве, Пекине и Тегеране наблюдают.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил отправить американских законодателей на рождественские каникулы и не продлевать еще на неделю работу обеих палат Конгресса, чтобы согласовать дополнительное финансирования Украине и Израилю. Об этом на недавнем брифинге заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

В администрации президента Джо Байдена считают, что следовало решить упомянутые вопросы до рождественских праздников.

"Как вы все слышали, вчера президент сказал, что американский народ не оставит Украину одну в ее борьбе за свободу от тирании. Вместе с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей уйдет [на каникулы] без решения по границе, без финансирования Израиля, без финансирования срочных потребностей Украины", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, это станет дополнительным импульсом для потенциальных агрессоров.

"Это вдохновит будущих агрессоров по всему миру. Мир наблюдает за тем, что делают республиканцы в Конгрессе: Москва, Пекин и Тегеран — все они наблюдают. Республиканцам в Палате представителей не следует идти на каникулы, когда остается незавершенной работа, связанная с безопасностью Соединенных Штатов и остального мира", — объяснила Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер — об Украине (с 1:29)

"Подарок" Путину от Байдена

Президент Байден запрашивает у Конгресса более 100 млрд долларов, из которых свыше 60 млрд должны быть предоставлены Украине. Однако представители Республиканской партии настаивают, что в этот пакет должны быть включены средства для защиты границ и ограничения миграции в США.

Крупное финансирование для Украины, которое, по словам Байдена могло бы стать "лучшим новогодним подарком для Путина", пока не согласовали. Но на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским глава Белого дома анонсировал, что Киеву выделят вооружения на 200 млн в рамках специальных полномочий. По словам Байдена, помощь "приедет скоро".

Речь о так называемых ускоренных поставках (Presidential Drawdown Authority), предусмотренных американским законодательством о помощи иностранным государствах в кризисном положении. В подобных случаях оружие со складов американской армии поставляют в течение нескольких дней или часов.

Напомним, что правящая коалиция Германии подписала соглашение по бюджету-2024.

Также сообщалось, что Венгрия готова снять вето на помощь Украине в обмен на миллиарды евро.