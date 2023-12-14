Взрывы в Киеве: Россия запустила ракеты по нескольким регионам Украины, детали

По данным Воздушных сил ВСУ, в небе находилось сразу три воздушных цели, которые двигались в западном направлении страны. Жители столицы слышали звуки взрывов.

По всей Украине третий раз за день была объявлена масштабная воздушная тревога. Связано это с активностью российской авиации. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ 14 декабря.

В 15:35 было заявлено, что с аэродрома Саваслейка на территории России взлетели самолеты "МиГ-31К". Уже в 15:45 в командовании сообщили о том, что были зафиксированы пуски ракет по нескольким направлениям — Киев и Староконстантинов в Хмельницкой области.

Киевские Telegram-каналы в 15:46 написали о взрывах на территории столицы. Эти данные подтверждает и корреспондент Фокуса.

Предварительно, как отмечается, это была работа ПВО.

В Воздушных силах также предупредили, что в небе находилось сразу три цели, которые летели в направлении западной части Украины.

В 15:49 воздушная цель была зафиксирована в Житомирской области, а уже в 15:55 жителей городов Ровно и Луцк призвали оставаться в укрытиях.

О последствиях атаки на момент публикации материала не сообщалось.

Обстрелы Украины 14 декабря: подробности

В 14:17 российские оккупанты уже запускали ракеты по Украине с территории России. Тогда противник выбрал для атаки два направления — населенный пункт Староконстантинов Хмельницкой области и Сумская область. В первом из них прозвучали взрывы, которые подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Информация о запуске ракет в направлении Сумской области появилась в 14:52, однако в 14:59 угроза перестала существовать.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что в Воздушных силах ВСУ объяснили ночные удары ВС РФ баллистикой. У российских оккупантов, как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, большое количество комплексов С-300, но эти системы не способны достать до столицы Украины.