Прямо в люк: операторы БПЛА ювелирно уничтожили танк оккупантов (видео)

Беспилотник, который успешно залетел в люк российского танка, был приобретен на средства украинцев, рассказал волонтер Сергей Стерненко.

Украинский дрон уничтожил российский танк, залетев в люк. Результат работы операторов БПЛА опубликовала в Telegram-канале Тактическая Группа "Адам".

На видео можно увидеть, как дрон направили в сторону тяжелой бронированной техники. Как оказалось, беспилотник, который успешно залетел в люк, был приобретен на средства подписчиков, как сообщается в Telegram-канале волонтера Сергея Стерненко.

"Прямо в люк танка вашим дроном!" — говорится в сообщении.

Применение дронов против войск РФ

В 59-й бригаде рассказали, как уничтожили технику РФ. Защитники ликвидировали огневую систему российский "Солнцепек" стоимостью около 15 миллионов долларов одним БПЛА.

Бойцы 4 декабря показали, как дрон "Баба Яга" забрасывает оккупантов гранатами на левом берегу Днепра. Беспилотный бомбардировщик оборудован инфракрасной камерой, что позволяет ему, пользуясь недостатком систем РЭБ у оккупантов, уничтожать их технику. Украинский гексакоптер Vampire, который российские военные прозвали "Баба Яга", помог Вооруженным силам Украины продолжить контрнаступление в районе Крынок Херсонской области.

Бойцы 103-й бригады в ноябре уничтожили FPV-дроном ЗРК "Тор" под Купянском. За месяц бойцы 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины поразили два ЗРК "Тор". Первый получил серьезные повреждения, однако сбежал, тогда как второй — окончательно уничтожен.

Напомним, морпехи 14 декабря показали, как останавливают россиян под Крынками на Херсонщине. Морские пехотинцы ведут стрелковые бои с россиянами в лесистой местности на левом берегу Днепра, показано на видео 38-й ОБрМП. Также действуют дронами, доставая врага на расстоянии нескольких километров.