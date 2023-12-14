"Есть только пара минут": за сколько Кинжалы долетают до городов Украины (инфографика)

После запуска российских "Кинжалов" у людей есть мало времени, чтобы пройти в укрытие, поэтому воздушную тревогу часто объявляют превентивно.

Аэробаллистические ракеты "Кинжал", которыми Вооруженные силы Российской Федерации атакуют Украину, могут долетать до украинских городов за несколько минут. Соответствующей инфографикой поделился Telegram-канал UA War Infographics 14 декабря.

Сообщается, что "Кинжалы" способны развивать скорость до 3400 м/с и поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Носителем этих ракет является российский истребитель МиГ-31К.

"В случае пуска такой ракеты у людей по всей Украине есть только пара минут, чтобы пойти в укрытие — и этого объективно недостаточно для того, чтобы спрятаться. Поэтому часто тревогу объявляют превентивно", — объяснили в публикации.

Авторы канала также опубликовали время подлета "Кинжалов" к ряду украинских городов:

Харьков – 1,7 минуты;

Полтава – 2,4 минуты;

Днепр – 2,7 минуты;

Чернигов – 2,7 минуты;

Киев – 3,2 минуты;

Винница – 4,1 минуты;

Староконстантинов – 4,4 минуты;

Одесса – 4,5 минуты;

Львов – 5,4 минуты;

Ужгород – 6,3 минуты.

Напомним, 14 декабря ВС РФ нанесли ракетный удар по Староконстантинову во время воздушной тревоги. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты пытались нанести удар по военному объекту.

Ранее, 1 декабря, был опубликован опрос, согласно которому большинство украинцев (51%) считают, что при взлетах МиГ, которые могут быть потенциальными носителями "Кинжалов", всегда следует объявлять воздушную тревогу.