ВСУ смогут продержаться еще один год в условиях сокращения помощи Запада, – СМИ

По словам бывшего командующего армией НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, Россия является "опасным и беспринципным игроком", который располагает все еще дееспособной армией и большими ресурсами.

Ближайшее будущее Украины будет зависеть от того, продолжат ли США и Европейский союз оказывать военную помощь Киеву в достаточных количествах. Об этом написал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в своей колонке для Bloomberg 14 декабря.

Ставридис заявил, что будущее на поле боя в Украине "в лучшем случае туманно". По его словам, есть два вероятных сценария.

Первый сценарий, по мнению американского офицера, воплотиться в жизнь, если американцы и европейцы продолжат наращивать военную помощь Киеву, выделив на нее 100 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что эта сумма является "небольшой", по сравнению с оборонными бюджетами западных стран, однако она поможет Украине сдерживать агрессора от новых наступательных действий.

Второй сценарий Ставридис назвал "более мрачным". Он предусматривает прекращение западной помощи украинской армии. По словам офицера, в таком случае российские оккупанты могут получить возможность возобновить наступление.

"Украина, вероятно, сможет продержаться еще год при сокращающейся поддержке Запада, но после этого Путин добьется своего", — утверждает Ставридис.

По мнению экс-командующего армией НАТО в Европе, Владимир Путин будет делать все возможное, чтобы война длилась до президентских выборов в США, так как рассчитывает на победу Дональда Трампа и прекращение американской помощи Киеву.

"Так что Зеленский может быть уверен, что у него впереди как минимум еще год борьбы", — заявил американский адмирал.

Ставридис указал на то, что Россия является "опасным и беспринципным игроком", который располагает все еще дееспособной армией и большими ресурсами. В то же время он отметил, что помощь Киеву является "хорошим возвратом инвестиций", так как войскам НАТО и США не приходится сражаться в Украине.

"Как мы можем гарантировать, что Путин не выиграет эту незаконную и аморальную войну? На данный момент, удовлетворяя относительно скромные запросы Зеленского — не о западных войсках, а о средствах войны для защиты своей страны", — пишет Ставридис.

Напомним, 14 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указал на то, что президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил свое намерение продолжать войну в Украине.

Тем временем представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил отправить американских законодателей на рождественские каникулы и не продлевать еще на неделю работу обеих палат Конгресса, чтобы согласовать дополнительное финансирования Украине и Израилю.