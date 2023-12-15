Боится прорыва на Донецк: РФ создала линию обороны на Донбассе (видео)

Благодаря спутниковым снимкам журналисты узнали, что в период с декабря 2022 года по весну 2023-го оккупанты строили на западной окраине Донецка линии обороны из "зубов дракона" и окопов.

Российская армия опасалась наступления ВСУ на Донецк и поэтому решила активно наступать на Авдеевку. К такому мнению пришли журналисты программы "Схемы", которым они поделились в телеграм-канале "Донбасс. Реалии".

Спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении "Схем", показывают: примерно с декабря 2022-го до весны 2023 года Россия построила с западной окраины Донецка линию обороны из "зубов дракона" и окопов.

Как сообщают журналисты, это широкое поле еще с предыдущего этапа войны, где шли активные бои в 2014-2015 годах. Российское командование считало, по мнению "Схем", это направление наиболее вероятным путем для наступления Украины на Донецк.

Новая линия появилась еще и на другом участке, ближе к Донецкому аэропорту. Здесь россияне вдобавок обустроили огневые точки. По предположениям журналистов, это могли быть зенитно-ракетные комплексы, спрятанные в насыпях, под которыми размещаются бывшие советские бункеры ПВО. В итоге ВСУ уничтожила эти огневые точки FPV-дронами.

В целом вся система окопов, блиндажей и огневых точек по западному краю Донецка, по информации "Схем", формировалась еще в начале первой российской военной кампании на Донбассе. Поэтому фортификационных сооружений на этом направлении и так хватало — после активных боев в те годы Россия и Украина окончательно закрепились по обе стороны линии соприкосновения, и фронт не двигался.

Однако, по мнению журналистов, Россия в конце 2022 года почувствовала для себя угрозу и начала копать. А в сентябре 2023 года украинским Силам обороны удалось освободить часть поселка Опытное, хотя линия фронта была здесь достаточно стабильна.

Такое неожиданное продвижение ВСУ обратило на себя пристальное внимание российского командования, а их пропагандисты мгновенно отправились сюда со съемочной группой российского телевидения. В сюжете, где российский военный уверял, что это была попытка наступления в районе аэропорта, военкоры росТВ утверждали, что ни одна позиция не потеряна.

Военнослужащий РФ подтвердил, чего опасаются российские оккупанты: главное — не допустить приближения ВСУ к Донецкому аэропорту.

Именно здесь, по информации журналистов программы "Схемы", укрепления армии РФ накладываются на систему трасс и развязок — населенных пунктов Спартак, Авдеевка, Ясиноватая и чуть западнее Пески — Первомайское. И хотя кажется, что непосредственно под Донецком уже бескрайние поля, однако совсем рядом начинается урбанизированная местность.

По словам журналистов "Схем", это дает понимание того, чего боялась России на этом участке фронта и почему она пошла на Авдеевку — чтобы снять для себя угрозу наступления на Донецк.

Напомним, 14 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указал на то, что президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил свое намерение продолжать войну в Украине.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские оккупанты незначительно продвинулись на юго-восток от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

12 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) отметили активность украинских Сил обороны на восточном участке фронта в районе Бахмута и Авдеевки.