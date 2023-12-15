Захват пяти областей Украины: в ГУР отреагировали на публикацию Bild о войне в 2026 году

По словам представителя военной разведки Андрея Черняка, Россия не имеет достаточных сил и средств для продвижения вглубь территорий.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ сообщил, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что Москва и правда хочет продвигаться на фронте, но отметили, что у нее нет для этого необходимых военных ресурсов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

Издание со ссылкой на данные немецкой разведки писало, что Кремль рассчитывает на снижение поддержки Украины со стороны Запада и имитацию переговоров для запутывания мирового сообщества относительно своих мирных намерений.

По данным журналистов, фактически РФ не планирует перемирия и разрабатывает новый план войны против Украины. По плану, до конца 2024 года планируется полная оккупация Донецкой и Луганской областей, а также достижение реки Оскол в Харьковской области. К 2026 году оккупационная армия России намерена наступать дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

Карта с планами РФ в Украине по версии Bild Фото: Bild

Представители ГУР Украины подтвердили намерения оккупантов продвигаться на фронте, но отметили, что у России недостаточно военных ресурсов для этого.

"Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств не имеют", — заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Что сказал Путин

В ходе "Прямой линии" 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что мир в Украине наступит только тогда, когда Россия достигнет своих целей. Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что таким образом руководитель Кремля выразил свое нежелание участвовать в переговорах с Украиной и дал понять, что мир будет достигнут лишь при достижении максимальных целей России, эквивалентных полной капитуляции Украины и Запада.

Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Путин подтвердил свою цель — полностью захватить Украину и подчинить ее народ, призвав Конгресс США предоставить новую помощь Киеву как можно скорее.

В то же время, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не планирует вести войну против Украины в 2025 году. Он отметил ограниченность ресурсов у России и добавил, что война требует огромных затрат, и у РФ есть свои ограничения в этом плане.