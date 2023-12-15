В ВС РФ массово разрываются создали пушек: аналитики объяснили, в чем проблема

Российская артиллерия приближается к самоуничтожению, уверены эксперты Defense Express. Этому помогут северокорейские снаряды и особое состояние пушечных стволов.

ВС РФ страдает от регулярных разрывов стволов орудий, из которых стреляет по позициям ВСУ. Причина подобной ситуации лежит глубже, чем массовое использование снарядов, которые Россия получила от Северной Кореи. Ситуацию с вражеской артиллерией проанализировали эксперты портала Defense Express.

Эксперты ознакомились с технической документацией для снарядов, которыми заряжают старую советскую орудие Д-30 и другие пушки ВС РФ. Увидели целый ряд причин, по которым стволы могут разрываться. Российские военные в последнее время опубликовали целый ряд фотографий, на которых видны последствия таких инцидентов.

Ствол пушки ВС РФ после разрыва Фото: Defense Express Военные ВС РФ возле разрушенного орудия Фото: Defense Express Разорванное дуло пушки ВС РФ Фото: Defense Express

Россияне получили партию северокорейских снарядов, которые действительно имеют низкое качество, уверены эксперты. Поэтому напротив каждой из причин разрыва ствола можно было бы поставить "плюсик". Однако проблемы начались задолго до того, как помощь КНДР поступила на фронт в сентябре 2023 года.

По мнению авторов Defense Express, нужно учесть изношенность столов российских пушек. Если ствол изношен, внутри появляются дефекты, которые и становятся причиной ненужных взрывов. Между тем Д-30 — советская пушка, которая в РФ была законсервирована и десятилетиями стояла под открытым небом. Ухаживали за ними плохо, поэтому неудивительно, что теперь эти пушки не работают так, как нужно. А заменить их на новые российская промышленность пока не способна.

Таким образом российская артиллерия приближается к "самоликвидации", уверены эксперты. Артиллеристы оказались в замкнутом круге. Сначала они стреляют низкокачественными северокорейскими снарядами, которые имеют низкую точность. Чтобы попасть в цель, используют больше снарядов. Поэтому растет количество выстрелов из пушек, в которых изнашиваются и без того старые создали.

"Несмотря на веру врага в то, что во всем виноваты снаряды из Северной Кореи, на самом деле проблема значительно больше и комплексная", — говорится в статье Defense Express.

Оружие РФ — детали

Отметим, ранее Фокус писал о случае, который произошел с пушкой ВС РФ. Российский военный жаловался, что снаряд взорвался внутри дула САУ "Акация". В результате он получил инвалидность и планирует требовать возмещения от Минобороны РФ: уверен, что причины — плохие снаряды и изношенный ствол.

Между тем президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия сможет нарастить выпуск атомных подводных лодок. Об этом глава Кремля заявил во время спуска на воду очередной российской субмарины.

Украинские эксперты исследовали оружие, которое продолжает выпускать РФ во время войны с Украиной. Выяснили, что в нем достаточно много западной электроники: есть компоненты из США, Великобритании Германии. Чтобы видеть, что именно можно найти в российском оружии, в Украине создали специальную базу данных.

Напоминаем, 14 декабря президент РФ Владимир Путин пообщался с россиянами. Отвечая на вопросы, вскользь озвучил количество военных ВС РФ, которые воюют в Украине. Украинские разведчики возразили Путину: заявили, что он солгал.