"Надо для обороны": в Раде рассказали, когда могут призывать женщин

Инициатива по мобилизации женщин должна идти от верховного главнокомандующего или главнокомандующего. Основными вопросами являются то, на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовать женщин с детьми, запретят ли им выезжать за границу, рассказала нардеп Инна Совсун.

В Украине могут мобилизовать женщин, если это будет необходимо для обороны. Об этом сообщила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в комментарии "Новини.LIVE".

"Концептуально инициатива должна идти от верховного главнокомандующего или главнокомандующего. Это из соображений обороны. Должно быть заявление — друзья, мы или проигрываем войну, или надо принимать сложное решение о мобилизации женщин", — сказала Инна Совсун.

Она не отрицает того, что в Украине могут дойти до мобилизации женщин.

"Если это надо для обороны, значит это надо для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы — надо говорить", — подчеркнула нардеп.

Законопроект о мобилизации женщин

Инна Совсун рассказывает, что для подготовки законопроекта по мобилизации нужно создать рабочую группу при Министерстве обороны. Также нужно понимать, как на практике это будет выглядеть, в частности основными вопросами являются то, на каких должностях будут женщины, есть ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовать женщин с детьми, запретят ли им выезжать за границу.

"Еще есть примитивный, но важный вопрос, а центры территориального комплектования смогут потянуть?" — спрашивает Совсун.

Она добавляет, что законопроект может зафиксировать базовые вещи по организации мобилизации женщин, однако в нем есть смысл, если будет комплексная политика в этом направлении.

Напомним, 16 декабря народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ против воинского учета для женщин из-за "негатива". По ее словам, в случае введения воинского учета и мобилизации женщин на небоевые должности, можно будет открыть границы для украинок и украинцев.

Ранее сообщалось, что во время военного положения сельские головы могут вручать повестки военнообязанным гражданам. Адвокат Роман Симутин считает, что повестки должны быть заполнены и переданы согласно распоряжению начальника ТЦК и СП конкретному человеку, после повестки возможен призыв на военную службу.