"Очень громко, задрожали стекла": Брянскую область атаковала стая БПЛА

Жители окраин областного центра жаловались на громкие звуки от взрывов. Губернатор региона Александр Богомаз заверил, что им нечего волноваться.

Утром 19 декабря жители Брянска жаловались на громкие звуки, которые раздавались в небе. Позже стало известно, что населенный пункт РФ трижды атаковали беспилотники. О деталях утренних инцидентов рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Богомаз рассказал о трех БПЛА, которые угрожали Брянскому району. О первом дроне чиновник написал в 8:50 (по Киеву), о втором — в 9:25, о третьем — в 9:37. По его словам, все устройства были сбиты российскими силами ПВО. Уверяет, что разрушений нет, но на местах инцидента работают "соответствующие службы".

Богомаз — об атаке БПЛА 19 декабря Фото: Скриншот

В пабликах Брянска россияне делились впечатлениями от атаки беспилотников. В частности, сообщили, что "было очень громко" в Московском районе областного центра. Кроме того, указывали, что в 8:15 слышали взрыв в районе Большого Полпино: слышали "громкие хлопки, аж дрожали стекла".

Жители Брянска — о громких звуках Фото: Скриншот Где слышали взрывы в Брянске Фото: Скриншот

Отметим, что расстояние до Брянского района от российско-украинской границы — около 100 км. Большое Полпино — местность на восточной окраине Брянска.

Расстояние от Брянского района до Украины Фото: DeepState Где расположен район Большое Полпино Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — детали

Предыдущая атака дронов на Брянск состоялась 30 ноября. Местные жители уверяли, что БПЛА пытались нанести удар по складу дронов-камикадзе Shahed-136, которые российское командование прячет на территории региона. Кроме того, 13 октября было громко на брянском химзаводе, а 25 сентября — на дизельном заводе, который беспилотники атаковали четыре раза в течение суток.

16 декабря СМИ сообщили о массированной атаке дронов на РФ. Утверждалось, что над российской территорией заметили около 40 БПЛА, которые атаковали Курскую область, а также временно оккупированный Крым. Тогда же ВСУ добрались до военной базы россиян в Донецке. Местные жители публиковали фото и видео, на которых видно столб черного дыма над населенным пунктом.

Между тем легион "Свобода России" рассказал о диверсии, которую совершил в Воронежской области РФ. На видео с места событий показали, как подобрались к резервуару с горючим и путем простых манипуляций его подожгли.

Напоминаем, в британской разведке заявили, что баллистические ракеты "Кинжал", которые РФ запускает по Украине, показали свою неэффективность. В то же время в западном СМИ опубликовали анализ российско-украинской войны и предположили, что партнеры Украины не имеют плана победы и могут заморозить войну.