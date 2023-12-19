"Нас не приглашают: Зеленский высказался о "частичном" вступлении Украины в НАТО (видео)

По словам украинского президента, ему трудно представить вариант "частичного участия" страны в оборонном альянсе. Он заявил, что никто из партнеров не предлагал Киеву такой вариант.

Вступление Украины в Североатлантический Альянс по частям несет в себе риск прямого конфликта между НАТО и Российской Федерацией. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря.

Украинский лидер подчеркнул, что вступление страны в НАТО является наилучшей гарантией безопасности.

"Но нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия, честно говоря, бред. Почему? Мы ни разу не получали такого предложения", — сказал президент.

Говоря о "частичном" членстве страны в оборонном союзе, Зеленский также отметил, что ему "трудно представить, как это может быть". По словам политика, подобный шаг несет в себе риск столкновения НАТО с РФ.

Зеленский подчеркнул, что Киев не признает оккупированные территории российскими. Он также отметил, что Кремль не собирается отказываться от своих целей в Украине, поэтому есть вопрос, готовы ли страны НАТО бороться за украинскую территорию.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский также заявил, что в 2023 году Вооруженные силы Российской Федерации не достигли успехов на поле боя. Он отметил, что Москва не смогла добиться ни полной оккупации Украины, ни выхода на административные границы Донбасса.

В разговоре с журналистами Владимир Зеленский также упомянул о том, что главнокомандующий ВСУ и Генштаб обратились к нему с предложением мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч людей.