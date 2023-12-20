Стратегическое поражение: Путин не смог стереть Украину с карты мира, — Блинкен (видео)
По словам американского госсекретаря, украинские военные продолжают противостоять одной из сильнейших армий и эффективно с этим справляются. Сейчас Кремль ослаблен во всех отношениях.
Президент России Владимир Путин не смог добиться своей основной цели в Украине, что говорит про его поражение. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на брифинге по итогу 2023 года.
В ходе выступления представитель Белого дома уделил много внимания борьбе Украины и будущей помощи для Киева, которая из-за разногласий в Сенате все еще не была принята.
Уже сейчас можно считать, отметил Энтони Блинкен, что планы Кремля провалились и Украина продолжает существовать.
"Мы будем продолжать призывать страны мира поддерживать Украину, чтобы противостоять российской агрессии и чтобы она стала стратегическим поражением. Путин не достиг своих основных целей — он не смог стереть Украину с карты мира", — заявил госсекретарь США.
Отдельно он высказался про борьбу украинских защитников, для которых прошедший год был очень тяжелым. Несмотря на трудности, они выстояли и продолжают бороться на равных с одной из самых больших армий мира. Путин заявил, что у Украины нет будущего, но это совершенно не так.
"Они (ВСУ, — ред.) смогли отбросить российские войска на многих местах и смогли наладить экспорт продовольствия. Россия ослаблена в военном отношении, экономическом и дипломатическом, а НАТО продолжает расширяться и укрепляться", — продолжил Энтони Блинкен.
Также пошла речь о том, как будет развиваться Украина в будущем и у США есть четкий план по этому поводу. В нем не идет речь о выделении средств на текущем уровне.
Вашингтон продолжит помогать Киеву переживать все времена года, пока продолжается война, однако дополнительно особые усилия будут прилагаться в вопросах демократии, армии и экономики. Коррупция не станет исключением.
"Мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций и для того, чтобы Украина стала сильным демократическим государством", — сказал Энтони Блинкен.
Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за год Россия не достигла никакого результата на поле боя. По его словам, оккупанты не смогли добиться ни одной из озвученных Кремлем целей, в том числе полной оккупации Донбасса.