ВС РФ передвигаются на авто с украинскими номерами: в "Атеш" рассказали, чего боится враг

Российские военные переодеваются в гражданскую одежду. "Косить" под местных у оккупантов не получается, ведь в поселке все друг друга знают, рассказало украинское подполье.

Вооруженные силы Российской Федерации ездят на автомобилях с украинскими номерами во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

В подполье отметили, что враг боится "прилетов".

"Агенты "Атеш" в Геническом районе все чаще замечают пересадку личного состава России на транспортные средства с украинскими номерами. С большой вероятностью авто было украдено у местного населения", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что также часто наблюдают российских военных, переодетых в гражданскую одежду. Однако "косить" под местных у врага не получается, поскольку "поселок небольшой и все знают всех".

Российские военные в Новоалексеевке Фото: Telegram/Атеш

В "Атеш" отметили, что такие действия противника связаны с увеличением партизанской активности в регионе. Военные РФ верят, что таким образом смогут обезопасить себя от артиллерийского и ракетного обстрела со стороны ВСУ, однако подполье уверяет, что им "это не поможет".

Украинские партизаны призывают присылать координаторам номерные знаки этих транспортных знаков и фиксировать на фото кражи врагом автомобилей.

Напомним, 20 декабря пресс-секретарь сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские военные пытаются штурмами выбить ВСУ на левобережье Херсонской области. Украинские бойцы продолжают контрбатарейную борьбу и не дают врагу восстановить позиции.

В тот же день в Центре национального сопротивления заявили, что враг обустроил артиллерийский полигон на территории ландшафтного заказника на полуострове Карадай в Херсонской области. Оккупанты отрабатывают стрельбу по акватории.