Нидерланды готовят первую партию из 18 истребителей F-16 для ВВС Украины, — Зеленский

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что предоставление F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины.

Премьер Нидерландов Марк Рютте проинформировал власти Украины о решении подготовить к отправке первую партию из 18 истребителей F-16. Об этом 22 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter (Х).

Глава государства обсудил с премьером Нидерландов последние события на фронте и ситуацию в Черном море, а также потребности Вооруженных сил Украины в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов.

"Мы договорились продолжить совместную работу над гарантиями безопасности в соответствии с Вильнюсской декларацией G7. Мы также обсудили следующее заседание Формулы мира и усилия по дальнейшей консолидации международной поддержки украинского видения справедливого мира", — отметил Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил правительство Нидерландов за решение подготовить первую партию истребителей в количестве 18 машин для украинских ВВС.

В свою очередь Рютте сообщил, что предоставление F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины.

"Помимо разрешения на экспорт, для осуществления поставки необходимо соблюсти ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", — отметил премьер.

По его словам, данное событие подтверждает неизменную приверженность Нидерландов оказанию Украине поддержки, необходимой для ответа на продолжающуюся российскую агрессию.

Напомним, 19 декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские летчики продолжают обучение на американских истребителях F-16 на территории западных стран. Полковник уточнил, что в их число входят США, Дания и Великобритания.