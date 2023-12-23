ВКС РФ потеряли сразу три Су-34: что известно о блестящей операции украинских ВВС (фото)

Российские источники утверждают, что самолеты были уничтожены по сценарию "Брянской резни", когда украинские силы устроили засаду и использовали при этом комплексы Patriot.

Украинские силы противовоздушной обороны 22 декабря сбили сразу три фронтовых сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на южном направлении. Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, Силы обороны в очередной раз провели блестящую операцию по уничтожению противника на подступах к украинскому государству. В связи с этим Фокус собрал подробности уничтожения вражеских самолетов, включая мнения военных экспертов.

Официальные данные: "минуснули" три Су-24

Первая информация о поражении российских боевых самолетов стала доступна после сообщения командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. В своем Telegram он написал, что днем на южном направлении украинские защитники "минуснули" три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-24, и пожелал российским летчикам "вечного полета".

Позже информацию подтвердил Юрий Игнат, прокомментировав происшествие в эфире телемарафона. По его словам, данные машины являются одними из новейших бортов, которые состоят на вооружении Воздушно-космических сил РФ, а их стоимость, по скромным оценкам, достигает не менее 50 млн долларов.

"В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", — сказал полковник.

Куда летели Су-34 и чем могли их сбить

Официальные источники не сообщили о деталях, однако военные эксперты предполагают, что речь идет, скорее всего, об уничтожении группы самолетов противника, которые выполняли боевую задачу в черноморском регионе. Например, в некоторых пабликах сообщается, что группа Су-34 летела бомбить плацдарм ВСУ в Крынках Херсонской области, что на левом берегу Днепра. А после поражения самолеты якобы упали в Чаплынском районе на Херсонщине, однако официального подтверждения этой информации нет.

Чаплынский район Херсонской области

Также в ВСУ не уточнили, с помощью каких систем были уничтожены российские истребители-бомбардировщики. Между тем эксперты отмечают, что Су-34 разрабатывались как самолеты, которые способны уходить от перехватчиков ЗРК "Бук" и С-300. Таким образом можно предположить, что машины были уничтожены более эффективным вооружением.

В этом контексте следует вспомнить аналогичный эпизод, который в информационном поле окрестили как "Брянская резня". Это событие произошло в мае этого года, а позже официальные представители украинских ВВС раскрыли подробности того, как украинские бойцы за пять минут уничтожили пять единиц авиации противника в небе над Брянской областью. Как сообщил тогда Игнат, в операции были задействованы зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Блестящую операцию позже прокомментировали и западные эксперты. Так польский военный эксперт Максимилиан Дура на страницах Defence 24 рассказал, что командование ВСУ провело оперативную игру, разместив комплексы Patriot таким образом, чтобы их дальности хватило для поражения объектов на территории РФ. По его словам, батареи Patriot, вооруженные ракетами PAC-2 GEM с дальностью 160 км, могли быть размещены и в южных регионах Украины для прикрытия объектов критической инфраструктуры.

Что касается операции 22 декабря, то эксперты отмечают, что для этой войны это достаточно важное событие. В частности, военный эксперт в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" считает, что эти самолеты много месяцев подряд сбрасывали авиабомбы типа КАБ и считалось, что они практически неуязвимы.

"Эти самолеты много месяцев подряд сбрасывали КАБы и считалось, что их нельзя сбить. Весь маневр был на 100% рассчитан на уход "Су" от Бука и от С-300. И когда нашим это надоело, они подтянули что-то лучшее, чем советский С-300. Теперь желающих бросать КАБ среди российских пилотов уменьшиться", — написал он в Telegram.

Су-34 разрабатывались как самолеты, которые способны уходить от перехватчиков ЗРК "Бук" и С-300

Что говорят в России

Поражение сразу трех самолетов ВКС РФ, как отметил Бескрестнов, действительно является историческим событием, поскольку не осталось в стороне даже от российских комментаторов и пропагандистов. Прежде всего российские профильные ресурсы сообщили о том, что истребители-бомбардировщики "Су-34, работавшие планирующими ФАБами по украинскому плацдарму в Крынках", были подбиты комплексами MIM-104 Patriot.

Там же было отмечено, что российские ВКС впервые за многие десятилетия столкнулись с противником, который обладает многочисленным парком современных средств ПВО, в частности, зенитных комплексов и РЛС.

"Эксперты" из РФ пожаловались, что воздушные силы не могут действовать по примеру американских или израильских ВВС, которые умеют системно подавлять ПВО противника за счет комплексного подхода, а просто летают с ракетами Х-31 "под брюхом" в ожидании того, когда включатся украинские РЛС.

"Это методичная многолетняя комплексная работа. И делать ее придется теперь нашим ВКС. Именно как единую осмысленную и комплексную работу, а не только некий механический набор необходимых отдельных ситуативных тактических или административных решений при очередных проблемах", — пишут россияне.

Также российские военкоры пишут, что самолеты были уничтожены в результате засады, аналогично той, которая была устроена во время "Брянской резни".

Потери и отказ российских летчиков выполнять боевые задачи

Отдельно отметим наличие информации о потерях среди экипажей российских Су-34. Количество погибших сторонами не уточнялось, однако российские источники сообщают, что потери все же есть. При этом российские паблики пишут, что в зону падения самолетов вылетела спасательная команда, которая забрала "и живых, и мертвых".

Вертолет спасательной команды. Источник: Telegram

Фото с места падения самолетов Су-34. Источник: Telegram

Фото с места падения самолетов Су-34. Источник: Telegram

Также любопытная информация появилась на канале "Кремлевская табакерка". Авторы сообщают, что из шести летчиков четверо погибли, двоим удалось выжить.

"Противодействовать западным системам, которые есть в распоряжении противника, мы сейчас никак не можем. Разве что летать реже и не подлетать близко. Но это снизит эффективность ударов по врагу", — цитируют слова "собеседника" канала.

По его словам, Су-34 были сбиты ЗРК Patriot, но "не исключено, что это была и какая-то другая западная система". Также в связи с инцидентом российские летчики якобы готовят некое обращение к командованию ВКС, так как не хотят быть "смертниками".

"По нашей информации, ряд пилотов хотят обратиться к командованию с просьбой сократить количество вылетов в сторону украинских позиций. И даже готовят соответствующее обращение, под которым уже появились первые подписи", — пишут авторы канала.

Российские летчики требуют, чтобы сначала "разобрались" с украинской ПВО, а затем защитили авиабазы от беспилотников, которые периодически наносят ущерб боевой авиации РФ

"Я лично знаю троих пилотов, которые хотят уйти из армии. После сегодняшней трагедии их точно станет больше. Так нельзя. Мы хотим защиты", — пожаловались собеседники.