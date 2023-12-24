Медленное контрнаступление ВСУ: британский военный перечислил ошибки (видео)

По мнению британского военного, ВСУ будут иметь проблемы еще и на восточном участке фронта. Причина осложнений — недостаточное количество фортификационных сооружений.

Украинские военные контратаковали в Запорожской области силами одной бригады Сил обороны. При этом ВС РФ имел преимущество в дронах, а украинские бойцы испытывали недостаток в снарядах и прикрытии с воздуха. О некоторых деталях контрнаступления ВСУ летом 2023 года рассказал полковник армии Великобритании Глен Грант (в отставке) в интервью порталу "Мы — Украина".

По мнению британского полковника, основная причина неудачи — нехватка снарядов для артиллерии, а также минометов и минометных боеприпасов. Еще одна причина — преимущество в беспилотниках, которое имеют ВС РФ. Благодаря этому россияне "видят" любые передвижения украинских военных на расстоянии до 30 км от линии фронта.

"Это чрезвычайно затрудняет передвижение и любую работу. Конечно, не просто перемещаться от траншеи к траншее или прятаться за деревьями", — сказал Грант.

Кроме того, продвигаться вперед мешало мощное заминирование и глубокие траншеи, которые построили российские военные, отметил собеседник журналистов. Ко всему, украинское командование не прислушалось к рекомендациям западных партнеров и бросило в атаку одну только что сформированную 47 бригаду ВСУ. Тогда как партнеры предлагали "собрать в одном месте 6-7 бригад".

Также полковник отметил, что успехи могли бы быть более заметными благодаря улучшенной подготовке украинских бойцов.

"В большинстве случаев решающим фактором для нас является качество человека, а не оборудование или что-то другое. Просто ребята выполняют работу лучше, чем другая сторона. Поэтому я думаю, что контратака не могла зайти очень далеко", — сказал британец.

Полковник Грант отметил еще одну проблему, которую видит сейчас на восточном участке фронта в Украине. По его мнению, здесь не построено достаточно фортификаций, у бойцов нет прикрытия с воздуха и не хватает беспилотников, подчеркнул британский военный.

"Почему не было построено обороны в восточном направлении в новых местах, я не знаю. Ожидается, что ребята будут защищаться в местах, где нечем защищаться и, конечно, у них нет воздушного прикрытия и они ограничены в дронах".

Контрнаступление ВСУ — детали

Отметим, осенью 2023 года западные медиа опубликовали статьи, в которых проанализировали украинские наступательные действия летом и осенью 2023 года. Согласно оценкам, ВСУ получили незначительные успехи вследствие недостаточного количества оружия, которое обязались предоставить партнеры по антипутинской коалиции. Кроме того, не было возможности наладить поддержку с воздуха. В частности, коалиция по предоставлению истребителей была сформирована только во второй половине лета, а первая эскадрилья поступит, возможно, к концу 2023-началу 2024 года.

В то же время аналитики отмечают продвижение Сил обороны на левобережье Херсонщины. Здесь ВСУ удерживают несколько плацдармов, один из которых — возле Крынок, в 15 км к юго-западу от Новой Каховки. Российское командование пытается выбить оттуда украинцев: применяет новую тактику, но продолжает терять живую силу и технику.

Между тем украинские военные регулярно публикуют видео с примерами ударов по войскам ВС РФ на левобережье. В частности, в течение нескольких недель удалось уничтожить три установки ТОС-1А "Солнцепек". Во время одной из российских вылазок с помощью FPV-дронов удалось ликвидировать колонну бронетехники ВС РФ.

Напоминаем, 24 декабря военный обозреватель объяснил, что российскому командованию не удалось достичь никаких успехов в попытках выбить ВСУ с левобережного плацдарма. При этом накануне, 23 декабря, стало известно о сбитии трех сверхсовременных истребителей ВС РФ Су-34 — их сбили из неизвестного оружия посреди оккупированной Херсонщины.