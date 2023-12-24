"Связывали руки": Бен Ходжес обвинил Запад в неудачном контрнаступлении Украины (видео)

Генерал Бен Ходжес заявил, что США пока что серьезно не относятся к войне в Украине. При этом американцы запрещают украинцам бить ракетами по территории РФ.

Страны Запада допустили несколько ошибок, пытаясь поддержать Украину в войне с РФ и, одновременно, накладывая на нее ряд ограничений. Из-за допущенных ошибок не произошло продвижений, на которые ожидали медиа. Между тем нужно отметить, что есть успехи, например, в Крыму, где был уничтожен штаб морского командования ЧФ РФ. Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе генерал (в отставке) Бен Ходжес на Youtube-канале Silicon Curtain.

Бен Ходжес утверждает, что почувствовал "разочарование", когда видел торможение продвижения ВСУ во время летне-осеннего контрнаступления. При этом он назвал основную причину подобной ситуации. По мнению генерала, Запад не предоставил Украине "высокоточное оружие большой дальности". Вследствие этого "продлена война по крайней мере на год".

Мировые СМИ сосредоточились на том, что ВСУ не удалось отвоевать десятки или тысячи километров. Однако Ходжес предложил обратить внимание на потери, которые понесли ВС РФ в течение этих месяцев — уничтожение "российской артиллерии, танков, боевых машин". Кроме того, россияне потеряли около 300 тыс. человек живой силы в целом, из них во время осенних штурмов — 20 тысяч. При этом они "завоевали" несколько квадратных километров на окраине Авдеевки.

Между тем, напомнил генерал, Украина с помощью ракет Storm Shadow разрушила штаб ЧФ РФ, а перед этим — военные корабли в сухом доке в Севастополе. Ходжес отметил, что Запад долгое время отказывался предоставить дальнобойные ракеты, а когда предоставил, то в небольшом количестве и с рядом запретов.

"Если мы их [дальнобойные ракеты — ред.] предоставим, то это будет значительное увеличение возможностей для Украины. Но кажется, что Запад регулирует или даже привязывает руки Украины за спиной", — заявил американский офицер.

В частности, пояснил Ходжес, Украине запрещается использовать эти ракеты для ударов по штабам ВС РФ на территории России. По его мнению, такого не должно быть.

"Мы, по сути, рассказываем им, что они не могут ударить по территории России, они могут ударить только по оккупированным территориям. Конечно, России становится легко разместить часть своего логистического командования и контроля за пределами досягаемости Украины".

Генерал также напомнил, что во время Второй мировой войны ситуация изменилась только после того, как США действительно подключились к боевым действиям. Однако на сегодня он такого поведения американских чиновников не наблюдает.

"К сожалению, нет никакого серьезного ощущения, что Запад вооружается, чтобы противостоять угрозе со стороны России", — сказал он.

Контрнаступление ВСУ — детали

Отметим, во время летне-осеннего контрнаступления ВСУ бойцы Сил обороны сумели прорвать несколько линий обороны ВС РФ на Запорожском направлении. После этого российская армия активизировала боевые действия на востоке, штурмуя украинские позиции от Купянска на Харьковщине до Марьинки в Донецкой области, сообщили аналитики Института изучения войны.

В декабре главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный объяснил, что в новом году необходимо изменить тактику ведения войны, в частности, усиливать оборону, наращивать количество систем РЭБ и тому подобное. Зарубежные медиа отметили, что контрнаступление не показало ожидаемых результатов и начали прогнозировать, что будет в будущем. Некоторые эксперты предположили, что в 2024 году Украина сосредоточится на обороне. Другие пишут, что у ВСУ есть определенные ресурсы и поэтому готовится план нового контрнаступления в 2024 году.

Напоминаем, 24 декабря британский военный проанализировал ситуацию на фронте в Украине. По его мнению, на восточном отрезке возможны проблемы, потому что он не заметил там сильных фортификаций.