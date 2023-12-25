В РФ сообщили об уничтожении F-16 в Одессе, которые еще даже не предоставили: Игнат отреагировал (фото)

Сначала российские пропагандисты и провоенные блогеры сообщали об уничтожении трех многоцелевых истребителей F-16, а впоследствии — шести. Более того, захватчики уверяют, что во время массированной атаки им удалось обнаружить и ликвидировать ЗРК NASAMS.

В России заявили о якобы сбитых в Одессе истребителях F-16, которых еще нет в Украине. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации в Telegram 25 декабря.

Российский Telegram-канал отметил, что в Одессе якобы было уничтожено три самолета.

Пользователь X (Twitter) с никнеймом Pulse of Ukraine сообщил, что противник заявил об уничтожении в Одессе шести бортов F-16.

В российском Telegram-канале Condottiero заявили, что российские БПЛА "Герань" (Shahed) якобы нагрузили украинскую противовоздушную оборону в Одесской и Херсонской областях, а затем ракеты-имитаторы самолетов-бомбардировщиков раскрыли место размещения ЗРК NASAMS. После чего ракеты типа "Оникс" и "Кинжалы" якобы "сделали свое дело".

Кроме этого, враг заявил, что якобы следующей целью станет система дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС, которая, по информации россиян, наводила ЗРК на "сушки".

Реакция украинской стороны

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона отметил, что сообщения россиян о якобы сбитых F-16 радуют. По его словам, в сводках Минобороны РФ, враг "уничтожает" по пять украинских самолетов. В частности, о F-16 вообще "мемы ходят".

"Я думаю, что к концу дня будет больше (сообщений об уничтожении F-16 — ред.). И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, минимум двумя эскадрильями", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что люди хотят верить, что эти самолеты есть в Украине, поэтому "враг поверил и враг их "уничтожает".

Кроме этого, Игнат рассказал, что есть подтверждение западных партнеров о готовности к отправке истребителей.

"Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать", — добавил он.

Напомним, 22 декабря аналитики Института изучения войны рассказали, что Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца этого года. В документах Министерства обороны Эстонии говорится о том, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия взяли на себя обязательства передать истребители до конца декабря.

23 декабря бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что история с истребителями F-16 станет неожиданностью для ВС РФ. По его словам, применение бортов приведет к "серьезным потерям" врага.