Российские блогеры утверждают, что полная эскадрилья F-16 уже в Украине: что известно

По данным российских источников, в Украине уже находится до 12 боевых и 3 учебных самолетов. Но официальных подтверждений этому нет.

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По неподтвержденной информации, западные союзники уже передали Украине "полную эскадрилью истребителей F-16". Об этом сообщил российский Telegram-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на некие отраслевые источники.

Якобы в Украине уже находится до 12 боевых и 3 учебных самолетов, а к апрелю 2024 года передадут еще 15 самолетов.

F-16 якобы уже в Украине

О том, что Нидерланды готовят первые 18 истребителей F-16 для Украины, стало известно в пятницу, 22 декабря, после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с нидерландским премьером Марком Рютте, который опубликовал соответствующий пост в соцсети X.

"Сегодня также сообщил президенту Зеленскому о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 Украине. F-16 — один из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины", — написал Рютте в сети микроблогов.

Помимо разрешения на экспорт, перед поставкой следует учесть и ряд других особенностей, в т.ч. требования к персоналу и инфраструктуре.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Рютте за "решение о начале подготовки первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине". Он также упомянул об "активной поддержке открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС".

По словам Зеленского, обсудили события на передовой, положение в Черном море и насущные потребности ВСУ, в частности по части артиллерии, БПЛА и ПВО.

Передача F-16 Украине: истребители нужно модернизировать

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат 19 декабря отметил, что пока украинские пилоты F-16 летают с инструкторами и ожидается, что в скором времени начнутся самостоятельные вылеты. Пилоты из Украины проходят подготовку в США, Дании, Великобритании и в других странах.

В эфире телемарафона спикер также уточнил, что полученные истребители понадобится модернизировать, поскольку ВСУ противостоят "серьезной машине".

"Российская авиация – это около 1,5 тысячи боевых самолетов. Таким образом, у них есть технологические самолеты Су-35, Су-34. Нужно, чтобы F-16 не уступал по параметрам", — отметил Игнат.

Напомним, что 20 декабря появилась информация о том, что Дания передает Украине истребители F-16, шесть из которых должны прибыть в Украину к новому году.

Ранее сообщалось, что из-за подозрительных действий РФ Нидерланды 21 декабря решили усилить военное присутствие в Северном море.