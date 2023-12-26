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Уничтожение БДК "Новочеркасск": что находилось на борту судна в момент удара (фото)

Диана Бондаренко
Фото: Astra | В Крыму уничтожен БДК "Новочеркасск"

В марте 2022 года в порту Бердянска украинские военные повредили БДК "Новочеркасск". С начала полномасштабного вторжения ВСУ поразили БДК "Саратов", "Цезарь Куников", "Оленегорский горняк", "Минск", рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

Ночью 26 декабря украинские военные уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск", на борту которого находились беспилотные летательные аппараты типа Shahed. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций в Telegram.

"БДК "Новочеркасск" впервые атакован в порту Бердянска в марте 2022 года, а окончательно уничтожен Силами обороны Украины 26 декабря 2023 года. На борту корабля были БПЛА Shahed, которые РФ использует для атак на украинские города", — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что перед началом полномасштабного вторжения РФ дополнительно перебросила в Черное море шесть БДК с Северного и Балтийского флотов, в результате чего была увеличена группировка кораблей этого класса до 13 единиц. Оккупанты планировали использовать БДК в десантных операциях по захвату побережья Одесской и Николаевской областей, однако получили отпор со стороны береговой обороны Украины.

Сейчас враг использует ВДК для логистических целей, а именно переброски личного состава, военной техники и боеприпасов между портами России и временно оккупированными территориями.

Силы обороны нанесли большие потери российским БДК — были уничтожены или повреждены "Саратов", "Цезарь Куников" (Черноморский флот), "Оленегорский горняк" (Северный флот), "Минск" (Балтийский флот).

"Судьбу большого десантного корабля "Новочеркасск" разделят все вражеские суда", — добавили в Центре стратегических коммуникаций.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Крыму: что известно

В ночь с 25 на 26 декабря украинские военные атаковали БДК ЧФ "Новочеркасск" в Феодосии. В Минобороны РФ заявили об ударе авиационными управляемыми ракетами, в результате которых был поврежден БДК. По информации главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, в результате атаки погиб человек, еще двое получили ранения. Также было повреждено шесть зданий.

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Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВДК "Новочеркасск" был уничтожен пилотами тактической авиации ВС. Он отметил, что для поражения запускали ракеты — Storm Shadow и SCALP.