Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Хотят уничтожить плацдарм ВСУ на Херсонщине: "Атеш" зафиксировал эшелон техники РФ в Крыму (видео)

Александра Шараевская
Фото: Скрин видео | Партизаны зафиксировали эшелон с БМП и БТР в Крыму

Партизаны отметили, что у оккупантов были замечены БТР, БМП, мастерские технического обслуживания автомобильной техники и командно-штабные машины на базе ЗИЛ-131.

Украинское подполье обнаружило эшелон с военной техникой российских оккупантов на железнодорожном вокзале в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты обнаружили эшелон с военной техникой рашистов на железнодорожном вокзале в Джанкое", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что в эшелоне были замечены БТР, БМП, мастерские технического обслуживания автомобильной техники и командно-штабные машины на базе ЗИЛ-131, а также другая техника врага.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

По их информации, оккупанты продолжают перебрасывать военную технику на юг Украины, пытаясь остановить создание плацдарма Сил обороны Украины на Херсонщине.

"Мы не дадим оккупантам спокойно использовать Крым в своих преступных целях", — отмечают партизаны.

Напомним, 24 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали, что подполье обнаружило командный пункт российских военных в пгт Новоозерное возле Евпатории в Крыму. Подполье попало на территорию склада, который враг использовал для хранения боеприпасов. В частности, на территории склада была обнаружена командно-штабная машина и автомобили на гражданских номерах.

22 декабря стало известно, что партизаны провели разведку в Заречном в Крыму, где обнаружили базу хранения инженерной и скрытую позицию военной техники противника. В частности, были найдены десятки экскаваторов и грузовых машин.