Хотят уничтожить плацдарм ВСУ на Херсонщине: "Атеш" зафиксировал эшелон техники РФ в Крыму (видео)

Партизаны отметили, что у оккупантов были замечены БТР, БМП, мастерские технического обслуживания автомобильной техники и командно-штабные машины на базе ЗИЛ-131.

Украинское подполье обнаружило эшелон с военной техникой российских оккупантов на железнодорожном вокзале в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты обнаружили эшелон с военной техникой рашистов на железнодорожном вокзале в Джанкое", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что в эшелоне были замечены БТР, БМП, мастерские технического обслуживания автомобильной техники и командно-штабные машины на базе ЗИЛ-131, а также другая техника врага.

По их информации, оккупанты продолжают перебрасывать военную технику на юг Украины, пытаясь остановить создание плацдарма Сил обороны Украины на Херсонщине.

"Мы не дадим оккупантам спокойно использовать Крым в своих преступных целях", — отмечают партизаны.

Напомним, 24 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали, что подполье обнаружило командный пункт российских военных в пгт Новоозерное возле Евпатории в Крыму. Подполье попало на территорию склада, который враг использовал для хранения боеприпасов. В частности, на территории склада была обнаружена командно-штабная машина и автомобили на гражданских номерах.

22 декабря стало известно, что партизаны провели разведку в Заречном в Крыму, где обнаружили базу хранения инженерной и скрытую позицию военной техники противника. В частности, были найдены десятки экскаваторов и грузовых машин.