Уникальный экземпляр: под Авдеевкой подбили БМПТ "Терминатор", стоимостью 2 млн долларов (видео)

Беспилотники взорвали бронемашину "Терминатор", которая угрожала пехоте ВСУ на Авдеевском отрезке фронта. Россия имеет не более десятка подобных устройств.

ВС РФ потеряли боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в промышленной зоне Авдеевки, которую россияне штурмуют второй месяц подряд. Дрон со взрывчаткой ударил по вражеской бронемашине, когда она перемещалась по местности среди руин населенного пункта. Видео с места событий опубликовал командир роты аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

Роберт Бровди разместил две записи, на которых зафиксирована спецоперация по уничтожению российской БМПТ "Терминатор". На одном видео показывают бронемашину, которая движется по дороге посреди промзоны в Авдеевке. По ней попадает первый беспилотник со взрывчаткой. Позже видно, что машина продолжает движение, но замедляется и останавливается. На другом видео демонстрируют еще один удар по "Терминатору" — на отдельных кадрах заметен дым и огонь.

В заметке указано, что удар нанесли дроны РУБпАК 110-й ОМБр. Также можно рассмотреть название подразделения, которое подбило БМПТ — Zagrava.

Отметим, "Терминатор" — боевая машины поддержки танков, разработку которой начали во времена СССР, а завершили уже в РФ. Машина создана на базе танка Т-90, но вооружена не танковой пушкой, а противопехотным оружием — спаренной 30-мм автоматическим орудием, курсовым пулеметом, двумя 30-мм автоматическими гранатометами. Также устройство имеет четыре противотанковых ракеты "Атака-Т". Ориентировочная стоимость БМПТ — 1,5-2 млн долл. В России выпущено около 10 ед. подобной техники (по состоянию на 2018 год).

Украинские бойцы уже попадали по российской БМПТ "Терминатор", ранее рассказывал Фокус. Например, в сентябре 2023 года бронемашину поймали спецназовцы СБУ. В октябре об очередном обезвреживании рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Бои под Авдеевкой — детали

Отметим, под Авдеевкой подразделения ВС РФ продолжают пытаться наступать на позиции ВСУ, рассказали в украинском командовании. В частности, в отчете по состоянию на вечер 26 декабря насчитали 23 атаки на данном отрезке фронта.

Глава военной городской администрации Авдеевки Виталий Барабаш рассказал о новой тактике, которую начали применять россияне на втором месяце штурмов. По его словам, теперь они атакуют точечно, сосредоточив определенные силы на небольших участках линии боев.

Бойцы 47 ОМБр ВСУ показали, как противодействуют атакам россиян. На одном из видео — уничтожение российского танка Т-90М, которому приваренная сверху защитная решетка не помогла устоять против FPV-дрона со взрывчаткой.