"20% флота РФ уже нет": Данилов прокомментировал удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму

По словам секретаря СНБО, украинские военные продолжают работать над тем, чтобы вернуть полуостров под контроль Киева. Для этого проводятся спецоперации в акватории Черного моря и боевые возможности ВС РФ падают.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не оставил без внимания уничтожение российского большого десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму и высказался по этому поводу. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

По его словам, украинским защитникам удалось добиться уже существенных успехов в акватории Черного моря, если брать во внимание поражение кораблей Черноморского флота РФ. Боевые возможности противника продолжают уменьшаться.

"Что касается этой ситуации, то 20% флота Российской Федерации уже нет. Причем это не какие-нибудь шаланды на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 22-го года знаменитый флагман Черноморского флота "Москва", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно секретарь СНБО добавил, что в регионе Черного моря продолжают происходить важные и знаковые вещи, которые приближают страну к победе. Выполненная спецоперация стала "ярким подтверждением, что наши военные понимают вопрос Крыма" и не собираются отказываться от полуострова. Он очень важен для Украины, как и остальные территории.

В украинской Конституции, продолжает Алексей Данилов, четко закреплены границы Украины, поэтому меняться ничего точно не должно.

"Они признаны всем миром. И я не знаю таких политических деятелей, которые бы считали, что мы не можем выполнять Конституцию нашей страны", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, в ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Подтверждено поражение корабля "Новочеркасск" из состава Черноморского флота России. Произошло это в результате действий украинских защитников и тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Примечательно, что на уничтоженном корабле "Новочеркасск" могло быть до 2 тысяч Shahed, которые были уничтожены. Как уточняет полковник запаса ВСУ Петр Черник, мощный пожар вызвала "практически не защищенная" боевая часть БПЛА. Она, по его словам, не имеет такой "толстой стенки", которую имеет снаряд.