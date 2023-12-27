"Как в прошлом году": ВС РФ могут нанести массированные удары в новогоднюю ночь, — эксперт

Российская Федерация имеет около тысячи ракет различных типов. Однако для них нужны носители или пусковые установки, которые "не вечны и имеют ограниченный ресурс", рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Вооруженные силы Российской Федерации могут атаковать в новогоднюю ночь. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии "ТСН.ua".

Он отметил, что многие прогнозировали, что враг нанесет ракетные удары по украинским городам 25 декабря на Рождество.

"Мы же привыкли, что Россия любит конспирологию, к каким-то датам привязывается, поэтому ожидали, что они нам Рождество испортят. Сейчас большинство прогнозирует, что таки в новогоднюю ночь могут устроить атаку, как в прошлом году", — сказал Олег Жданов.

Он отметил, что трудно сказать, будет ли враг способен ударить. Кроме этого, неизвестно, сколько времени оккупантам нужно для восстановления. В частности, корабли и базу россияне перебрасывают из Севастополя и других крымских портов в Новороссийск, также планируют базу построить в Абхазии. По словам Жданова, неизвестно, сколько по времени противник будет перевозить все оборудование для хранения, подготовки и загрузки ракет на корабли.

Эксперт считает, что враг может накапливать ракеты, чтобы атаковать тогда, когда станет холоднее. Кроме этого, оккупанты могли изменить стратегию. В частности, они могут накапливать ракеты ближе к весне для какой-то наступательной операции или для украинской, чтобы отбиваться, ломать логистику и энергосистему. Кроме этого, оккупанты могут рассчитывать на то, что до президентских выборов им нужна будет какая-то "победа", а потому попытаются что-то захватить.

Также Жданов отметил, что ВС РФ могут ответить ракетным ударом по Киеву за уничтожение БДК "Новочеркасск", однако это будет не так быстро.

"Им (оккупантам, — ред.) нужны одни-двое суток для принятия решения. Я бы больше ожидал следующей ночи. Если и будет ответ, то он будет, скорее всего, именно ночью. Тем более если подтвердит наша разведка, что там были "Шахеды", которые они доставляли этим кораблем, то надо будет компенсировать их недостаток", — пояснил он.

Какое количество ракет имеет РФ

Жданов отметил, что враг имеет проблемы с пусковыми установками несмотря на наличие большого количества ракет. По данным от украинской разведки, которые были опубликованы три недели назад, ВС РФ накопили около 850 ракет различных типов.

"Но эти данные уже немного устаревшие. Сегодня мы можем посчитать, что у них есть около тысячи ракет разных типов. Но для этих ракет еще нужны носители или пусковые установки. Они тоже не вечные и имеют ограниченный ресурс", — сказал он.

Также российские стратегические бомбардировщики нуждаются в ремонте и обслуживании. Кроме этого, противник имеет проблемы с "Калибрами" морского базирования. Россияне боятся выходить в Черное море из-за того, что украинская авиация уже может долетать почти до середины акватории. По мнению Жданова, это связано с особенностями по применению самих ракет и их носителей.

Олег Жданов рассказал, что РФ имеет около 40-50 единиц каждого типа ракет Х-101, Х-555. Однако неизвестно, в каком состоянии самолеты, готовы ли они подняться в небо и сделать пуски. Эксперт напомнил, что во время последних ракетных ударов со стратегических бомбардировщиков враг подвешивал по две ракеты на самолет, тогда как в прошлом году — по восемь-десять.

Напомним, 23 декабря российские военные нанесли ракетный удар по Днепропетровской и Кировоградской областях. По российским ракетам отработала украинская противовоздушная оборона.

21 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.