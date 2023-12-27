"Будет иметь успех": Тарнавский рассказал, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте

Украина не имела силы и средства для противодействия воздушным силам России во время летнего контрнаступления. Украинские военные станут "более активными" при поддержке Воздушных сил, рассказал бригадный генерал Александр Тарнавский.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что взаимодействие воздушного и наземного компонентов — это движение вперед, к победе. Об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина".

На вопрос журналистов о том, насколько истребители F-16 могут улучшить позиции украинских военных на фронте, Тарнавский отметил, что поддержка с воздуха — всегда является поддержкой.

"Поддержка с воздуха — она всегда является поддержкой. Взаимодействие воздушного и наземного компонента — это сочетание силы, воли и движения вперед, к победе. Поэтому я думаю, что это будет иметь успех", — сказал Александр Тарнавский.

По словам бригадного генерала, во время летнего контрнаступления ВСУ преимущества в воздухе не было не из-за отсутствия самолетов F-16, а из-за других факторов. Он отметил, что есть силы и средства, которых мы не имели на тот момент для противодействия воздушным силам России, однако, по его мнению, "это и сейчас остается у нас".

"Это одна из главных причин — нанесение ударов как авиацией, так и дронами-камикадзе. И я думаю, с приобретением этих средств Воздушные силы станут сильнее, а мы будем более активными при их поддержке", — подчеркнул Александр Тарнавский.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 22 декабря сообщили, что Украина может получить истребители F-16 до конца 2023 года. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил отправку первой партии самолетов в количестве 18 единиц.

25 декабря представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина должна иметь необходимую инфраструктуру, летчиков и обслуживающий персонал перед тем, как истребители F-16 попадут в страну. По его словам, западная авиация будет находиться под прицелом врага.