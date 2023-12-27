"Передали горячие поздравления": в ВМС ВСУ показали, как уничтожили целый взвод РФ (видео)

Защитники продолжают последовательно ликвидировать российскую "пресловутую" 810 отдельную бригаду МП. На этот раз досталось механизированному взводу на бронетранспортерах.

Украинские морпехи уничтожили целый взвод 810 отдельной бригады морской пехоты РФ. Деталями и кадрами с передовой поделилась 27 декабря пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Во время очередного "штурма" пресловутой 810 бригады МП ЧФ РФ украинские морские пехотинцы традиционно передали мышебратьям горячие поздравления", — говорится в публикации.

В ВМС уточнили, что "отправили за российским кораблем" российский механизированный взвод на БТР-82А. Пресс-служба подчеркнула, что операция на фронте получилась результативной благодаря "мощной, слаженной работе" аэроразведки, экипажей FPV-дронов и сразу нескольких группировок.

К уничтожению вражеского взвода приложили свою руку бойцы:

роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Совы";

подразделения "Курьеры апостола Петра" 36 ОБрМП;

501 отдельного батальона морской пехоты;

смежных подразделений.

"Слава морской пехоте Украины", — добавили в ВМС.

Почему 810 бригада МП РФ — "пресловутая"?

В сентябре в ISW информировали, что 810 отдельную морскую пехотную бригаду Черноморского флота РФ фактически полностью разбили. Соответствующее заявление об успехах защитников под Запорожьем сделали в ГУР. Аналитики отмечали, что вражеская группировка уже не впервые понесла значительные потери, но ее каждый раз восстанавливают.

Также осенью, в ноябре, ВСУ ударили по концертному залу, в котором проходил "праздник" оккупантов. Тогда именно бойцы вражеской 810 бригады должны были торжественно получать награды за свои достижения в Украине.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором украинский танк устраивает сюрприз для оккупантов в Марьинке. Машина дерзко ворвалась на окраину города и вплотную расстреляла вражеские позиции.