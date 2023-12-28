"Вопрос не в деньгах": Украина все еще может победить РФ, но есть условия, – СМИ

По словам военного аналитика Джека Уотлинга, Россия производит больше снарядов, чем все страны НАТО, поэтому Европе стоит инвестировать в собственное военное производство.

У Украины все еще есть шансы одержать победу в войне с Российской Федерацией, однако для этого необходимы некоторые важные шаги. Об этом пишет старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте объединенных служб Джек Уотлинг в своей статье для The Guardian от 27 декабря.

Уотлинг считает, что Европа не выполнила ряд взятых на себя обязательств перед Киевом, из-за чего украинцам приходится "расплачиваться кровью". В качестве примера он приводит обещание ЕС поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года. По итогу украинские силы получили около 300 000 боеприпасов.

"Несмотря на легкомысленное замечание, которое часто делают европейские чиновники, о том, что экономика России такого же размера, как и экономика Италии, Кремль производит больше снарядов, чем все страны НАТО", — заявил Уотлинг.

Как отмечает аналитик, подсчеты Минобороны Эстонии показывают, что помощь, которая нужна Украине для обороны и продолжения освобождения оккупированных территорий до 2025 году, является вполне посильной для европейских стран.

"Вопрос не в деньгах, а в компетентности в доставке. Если шаги по реализации этих мер не будут предприняты, Украина проиграет", — считает эксперт.

Первый шаг, по мнению Уотлинга, необходимый для поражения РФ в войне – стабильные поставки оружия. Аналитик подчеркнул, что это потребует значительной поддержки США, а также увеличения поставок со стороны европейских государств. По его словам, Европе также стоит инвестировать в собственное военное производство.

Второй шаг – исправление ошибок, которые Украина совершила в ходе последнего контрнаступления. По мнению автора статьи, главным приоритетом Киева должно быть улучшение качества подготовки войск.

"Для Украины ближайшее будущее — это несколько месяцев тяжелых боев без критически важных ресурсов и попыток восстановить боевую мощь, которая была израсходована в 2023 году. Но Европа может определить, как будет выглядеть вторая половина 2024 года и даже 2025 год. Это война, которую можно выиграть", — заявил Уотлинг.

Напомним, по данным ISW от 27 декабря, разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года задержало переход Сил обороны Украины через Днепр для поддержки украинских контрнаступательных операций.

СМИ также сообщали 27 декабря, что администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники смещают акцент с поддержки цели Украины — полной победы над Российской Федерацией — на улучшение позиций Киева в мирных переговорах.