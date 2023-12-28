РФ будет производить новую двухкалиберную РСЗО "Возрождение" в 2024 году: чем она поможет врагу

Система "Возрождение" сможет функционировать как система дистанционного минирования, так и РСЗО, если будет оснащена унифицированным транспортно-пусковым контейнером, рассказали аналитики Института изучения войны.

Российская Федерация начнет производство новой двухкалиберной реактивной системы залпового огня "Возрождение" в первой половине 2024 года. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 декабря.

"Генеральный директор российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов 26 декабря заявил, что Россия начнет производство новой двухкалиберной РСЗО "Возрождение" в первой половине 2024 года", — говорится в сообщении.

По словам Чемизова, "Возрождение" может функционировать как система дистанционного минирования, так и РСЗО, если система будет оснащена унифицированным транспортно-пусковым контейнером. Кроме этого, россияне планируют испытать новую телеуправляемую боевую машину пехоты в боевых условиях. В частности, на БМП-3 "Ростех" хочет установить комплекты дистанционного управления и отработать их на САУ 2С25М. Россиянин считает, что дистанционно управляемые БМП могут снизить риск потерь личного состава на опасных участках фронта.

Аналитики отметили, что российские военные начали использовать небольшие вездеходы китайского производства для перевозки грузов по болотистой местности в Запорожской области. 27 декабря российский военкор опубликовал кадры, на которых он и его команда испытывали эти вездеходы возле неопределенного участка линии фронта в Запорожской области. Он утверждал, что вездеход весит меньше, чем гражданская легковая машина, в результате это позволяет ему легче преодолевать болотистые территории.

Напомним, 28 августа стало известно, что в России построили РСЗО "Торнадо-Г" на новом шасси — 6х6 АМН-590951. Шасси способно выдержать подрыв на фугасе до шести килограммов.

16 ноября военно-политический обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что у врага уменьшилось количество РСЗО. По его словам, оккупанты хотели стянуть РСЗО ближе к линии фронта, чтобы конкурировать с украинской артиллерией.