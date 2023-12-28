Скоро "утонет": откажется ли РФ от Крыма после уничтожения БДК "Новочеркасск", — обозреватель

Удерживать Крым так же трудно, как когда-то правобережье Херсонщины, рассказал Александр Коваленко. ВС РФ теряют авиацию, флот, системы ПВО, логистику, но продолжают помнить о "репутации".

Крымский полуостров перестал быть плацдармом для ведения боевых действий в Украине. ВСУ регулярно добираются до российских авиабаз, портов, кораблей и т.д., поэтому Крым уже нельзя рассматривать как "непотопляемый" ресурс РФ. О текущей ситуации, которая складывалась для россиян после потери БДК "Новочеркасск", рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в статье на портале "Обозреватель".

Коваленко напомнил, что в 2014 году россияне оккупировали Крым и планировали использовать его как "средство доминирования в Черном море". Однако после двух лет войны они получили столько ударов, что это доминирование исчезло и поэтому, соответственно, уменьшилась ценность украденного у Украины полуострова.

Россияне постепенно теряют возможность использовать полуостров для ведения войны, — пояснил эксперт и привел несколько аргументов.

Шаг за шагом Россия теряла военные корабли в портах аннексированного полуострова, говорится в статье. Крым должен был быть надежным местом базирования флота — именно здесь размещали носители ракет, которыми начали бить по Украине с первых дней войны. Однако после серии потерь ЧФ РФ пришлось вывести из портов Крыма — его уже нельзя использовать как плацдарм для ударов "калибрами". На Крымском полуострове также размещено несколько военных аэродромов ВС РФ и десятки военных баз, говорится в объяснении эксперты. Однако и до них Силы обороны Украины добираются разными способами. Об этом свидетельствует, например, уничтожение ЗРК С-400 на западном побережье Крыма и другие удачные атаки. Еще одно назначение Крыма — снабжение группировок, которые воюют на юге Украины — на Херсонщине и в Запорожской области. Крымский мост дважды горел от атак Сил обороны — от диверсии осенью 2022 и от удара дронов летом 2023: после этого его используют значительно меньше.

Об уменьшении ценности моста также свидетельствуют два факта, приведенные Коваленко: строительство железнодорожного пути на оккупированных территориях и использование военных кораблей для перевозки грузов (например, ДВК "Новочеркасск" загорелся, нагруженный чем-то взрывоопасным — снарядами или "шахедами").

Военный обозреватель подытожил, что благодаря действиям ВСУ Крым с недавних пор "сложно назвать непотопляемым "авианосцем". Полуостров должен был стать фундаментом для оккупации Украины, но стал местом, где теряется военная техника — ЗРК, вертолеты, самолеты, корабли. Удерживать контроль становится так же трудно, как когда-то — правобережье Херсонщины, отметил Коваленко, напоминая бегство РФ из этой части Украины.

Впрочем, указывает эксперт, российские власти вряд ли откажутся от Крыма, поскольку это "вопрос репутации и принципа".

"Возможно, именно это режим и добьет", — заключил Коваленко.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" — детали

Отметим, в ночь на 26 декабря в порту Феодосии был уничтожен БДК "Новочеркасск". На фотографиях, сделанных на месте событий, можно увидеть, что после масштабного взрыва от корабля остались небольшие обломки. Эксперты предположили, что грузом судна могли быть дроны-камикадзе Shahed-136, крылатые ракеты "Калибр" или артиллерийские снаряды. Российские власти не признали гибель членов экипажа: официально сообщили, что 33 человека пропали без вести.

Напоминаем, 26 декабря Александр Коваленко проанализировал ситуацию с российской авиацией, которая использовалась для запуска управляемых авиабомб по позициям ВСУ. После потери почти десятка самолетов в ВС РФ притормозили с КАБами, поскольку боятся попасть под удар ЗРК Patriot или истребителя F-16. Западные медиа 27 декабря сообщили, будто в Украину уже прибыли истребители F-16. Однако представитель Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию: по его словам, подготовка ведется, но самолетов еще нет.